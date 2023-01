Matrimonio a prima vista Italia 10: i 6 single, dove vederlo in tv e streaming, gli esperti

Matrimonio a Prima Vista Italia 10 è un docu-reality di Discovery+ e Real Time, prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia e disponibile in streaming dal 1 febbraio 2023. In questo esperimento unico nel suo genere, 6 single decidono di sposare uno sconosciuto scelto per loro da un team di esperti. Le tre coppie vivranno per un mese come marito e moglie. Al termine dei 30 giorni, i concorrenti prenderanno la decisione finale… se restare sposati oppure divorziare.

Quest’anno, grande novità: le tre coppie si sposeranno insieme.

Matrimonio a Prima vista Italia 10: come vedere le puntate in tv e streaming

La prima puntata della nuova edizione del docu-reality è disponibile in esclusiva su Discovery+, a partire da mercoledì 1 febbraio 2023.

Il programma andrà in onda in chiaro, dall’8 marzo, su Real Time.

Matrimonio a Prima vista Italia 10: puntate

La decima edizione del programma sarà formata da 8 episodi dalla durata di 60 minuti ciascuno.

Matrimonio a prima vista Italia 10: i 6 single, chi sono?

A seguire, trovate le schede dei 6 single della nona edizione. Le tre coppie sono state create attraverso un matching costruito sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici.

Mattia Benedetto

36 anni da Cafasse in provincia di Torino. Dopo aver studiato informatica, ha iniziato subito a lavorare in proprio come giardiniere nell’impresa di famiglia. Ha una famiglia unita a cui è molto legato. I genitori sono in pensione e la sorella più grande ha due bambine che Mattia adora. Tra le sue passioni, i video giochi e i film horror, gli piace organizzare cene e cucinare. Ama la Scozia, ragione per cui spesso partecipa a feste scozzesi indossando il kilt.

Giulia Martello

27 anni da Bussoleno in provincia di Torino. Dopo il liceo turistico, ha vissuto 5 anni a Londra dove ha svolto diversi lavori. Da poco è tornata in Italia perché le mancava la famiglia, dove fa l’impiegata. E’ figlia unica e adora i genitori. Con la mamma si confida e fa spesso viaggi. Il papà è come un amico e vanno sempre allo stadio insieme. Ama molto uscire e andare per locali. Fa molte camminate in montagna con il cane, le piace leggere e visitare musei.

Irene Pignieri

32 da Milano ma originaria di Napoli. Laureata in economia, lavora come manager, direttore operativo e responsabile marketing di un noto brand della ristorazione. Il padre, la sorella e le migliori amiche sono le persone più importanti della sua vita. Appassionata di letteratura e storia dell’arte, ama anche fare shopping e organizzare feste con gli amici.

Matteo Riva

29 anni da Milano. Ha studiato economia e ora lavora in banca come consulente. Ha una famiglia tutta al femminile, composta dalla mamma e due sorelle minori di cui si è sempre preso cura. Ama giocare a calcetto, fare aperitivi con gli amici e visitare città d’arte. Nella vita si è guadagnato tutto con le sue forze ed è molto orgoglioso di aver appena acquistato casa.

Simona Viola

30 anni da Viareggio. Amministra il cantiere navale di famiglia insieme al padre e ai fratelli. Simona ha una bellissima famiglia di origini palermitane e cinque fratelli maschi. Le piace fare sport, andare a cena fuori e passare le serate in discoteca a ballare.

Gennaro Vergara

34 anni di Reggio Emilia. Lavora da anni nel mondo della ristorazione – attualmente lavora come cameriere – anche se il suo sogno sarebbe fare il fotografo. È in ottimi rapporti con la famiglia, ha una sorella più piccola già sposata, e con una bimba. Appassionato di fotografia, di ciclismo e di viaggi. Appena può va a correre in bici in giro per l’Italia.

Chi sono gli esperti di Matrimonio a Prima vista italia 10

Anche in questa decima edizione, gli esperti che vestiranno i panni di “Cupido” per le tre coppie sono Nada Loffredi, sessuologa che ha il compito di valutare i candidati sotto il profilo dell’affinità sessuale, Mario Abis, sociologo che aiuterà le coppie ad interpretare nel modo migliore i loro rapporti sociali, e Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione.