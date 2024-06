L’ex Iena Marco Berry tornerà con la terza stagione di Questo Strano Mondo, adattamento italiano di Strange Evidence, che andrà in onda su DMAX (canale 52 del digitale terrestre e canale 170 di Sky), in prima visione tv, martedì 18 giugno 2024, a partire dalle ore 21:25. In occasione del debutto, andrà in onda un doppio episodio.

Strange Evidence è un format internazionale dedicato ai più affascinanti eventi naturali, e non solo, che sembrano non avere una spiegazione logica. Anche in quest’edizione, Marco Berry, ideatore del programma oltre che conduttore, svelerà al pubblico, attraverso dati scientifici, filmati (provenienti da telecamere stradali, di sicurezza o da videocamere o cellulari) e testimonianze dirette, l’origine logica e razionale di alcune situazioni che solo apparentemente appaiono inspiegabili.

La location, completamente rinnovata, dalla quale Marco Berry condurrà il programma, anche in quest’edizione, sarà il Monte Soratte a Roma, nelle famose gallerie-bunker, un luogo ricco di storia che è stato nascondiglio di nazisti durante l’occupazione tedesca nella Seconda Guerra Mondiale, utilizzato anche come rifugio antiatomico durante la Guerra Fredda, e che oggi è sito didattico “della memoria”.

Questo Strano Mondo con Marco Berry: la terza stagione

Tra le nuove storie che verranno raccontate in questa stagione, provenienti da ogni parte del mondo (Stati Uniti, Brasile, Cina, Cambogia, Antartide, Taiwan), si analizzeranno inspiegabili incidenti in autostrada, inquietanti scie luminose nei cieli, creature mai viste prima, ghiacciai che sembrano sanguinare, cibo che prende vita, episodi miracolosi e molti eventi che mostrano la forza distruttiva della natura che si può manifestare nel sottosuolo, nei fondali oceanici o nell’atmosfera.

La terza stagione del programma, prodotta da Zoofactory per Warner Bros. Discovery., sarà composta da 12 puntate dalla durata di 60 minuti ciascuna.

Il programma sarà disponibile in anteprima streaming su discovery+. Sulla piattaforma, sono disponibili anche le due stagioni precedenti, andate in onda nel 2022 e nel 2023 ed entrambe composte da 10 episodi.