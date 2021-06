Real Time ha presentato la sua offerta nella giornata di upfronts per Discovery destinata alla stampa e agli investitori per illustrare la sua offerta tv per la stagione 2021-2022. Si tratta di un secondo ‘autunno’ di pandemia, ma va detto che le case di produzione hanno ormai un protocollo rodato per la realizzazione di programmi, siano essi factual che docuserie. Certo, alcuni titoli hanno certo risentito delle restrizioni determinate dall’andamento della pandemia, ma vedremo se l’Italia in Zona Bianca aiuterà a riportare sul piccolo schermo titoli che non hanno potuto avere nuove stagioni negli ultimi mesi.

Ma vediamo la proposta di Real Time per i palinsesti tv 2021-22 che sembrano sempre più all’insegna dei dating show, tendenza già vista anche per Discovery+ (che del resto si presenta come la piattaforma delle anteprime e delle esclusive).

Una stagione di grandi ritorni, con tutte le colonne della rete conferemate anche per il prossimo anno: si va da Bake Off Italia senior (che torna al poker consueto di giudici, senza Csaba dalla Zorza) e junior a Primo Appuntamento col suo spin-off in Crociera (tutti e tre firmati Flavio Montrucchio), quindi Cake Star e Il Salone delle Meraviglie. Pronti a tornare anche i membri della Famiglia Polese con Il Castello delle Cerimonie ora che i matrimoni sono tornati a essere festeggiati anche alla maniera napoletana. Ma prima di andare nel dettaglio dei ritorni, vediamo le (poche) al momento novità.

Parte a breve (il 5 luglio alle 20.20 per la precisione) D’AMORE E D’ACCORDO, reboot di Tra moglie e marito, con la conduzione di Katia Follesa (sempre più volto Real Time tra Social Family e Cake Star. Di fatto si tratta dell’adattamento del format0 internazionale The NewlyWed Game, in onda in Francia ininterrottamente da 25 anni e che in Italia è stato un cult negli anni ’80, che ora torna prodotto da Blu Yazmine.

Se le coppie dovessero scoprire di non avere così tanta affinità e dovessero entrare in crisi, Real Time ha la soluzione con C’ERA UNA VOLTA L’AMORE con Michela Giraud ad ascoltare le coppie in crisi (FTM Entertainment).

E visto che nelle crisi di coppia spesso c’entrano gli ex, ecco a voi YOU, ME AND MY EX, importato direttamente dal ‘braccio armato statunitense’ TLC: il format segue le vite quotidiane di cinque coppie alle prese con ex partner ingombranti. Auguri a voi.

Per uscire dal ‘trip’ dell’amore, c’è il BEAUTY BUS di Federico Lauri, pronto a partire in autunno col suo bus di bellezza in giro per la penisola. Ne abbiamo parlato con Cristiana Mastropietro di Pesci Combattenti e quindi dobbiamo solo aspettare che si accendano i motori e che Federico Fashion Style lasci temporaneamente Il Salone delle Meraviglie (che pure torna tra le conferme).

Real Time 2021-2022, le conferme in palinsesto

Come detto, se Discovery+ è ormai la piattaforma delle novità, i vari canali vanno di conferme. E’ il caso di Real Time che ritrova buona parte dei suoi format di tradizione.