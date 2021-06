La presentazione dei palinsesti del Gruppo Discovery ha permesso di dare un’occhiata anche all’offerta pay di Discovery+, piattaforma che sta anticipando – e talvolta anche integrando – i contenuti poi trasmessi sui vari canali televisivi. Se già da tempo alcuni programmi sono a disposizione in anteprima per gli abbonati alla piattaforma, altri hanno fatto della crossmedialità tra online, social e tv lineare un tratto distintivo: e il pensiero va al recente Love Island.

Ma vediamo cosa propongono i palinsesti 2021-2022 di Discovery+, che si conferma come l’ariete del gruppo, visto che buona parte dei contenuti inediti passa prima per l’OTT pay del gruppo, Ed è qui, dunque, che si concentrano le principali novità.

Discovery+ 2021-2022, le novità

DRAG RACE ITALIA: via previsto a novembre per la prima versione italiana del reality lanciato negli USA nel 2009 da RuPaul e prodotto per Discovery da Ballandi Arts. In giuria Tommaso Zorzi, la drag queen Priscilla (ovvero l’artista napoletano Mariano Gallo) e Chiara Francini.

BACK IN TIME – UN AMORE DA FAVOLA : un nuovo dating – vero genere di punta della stagione, non solo OTT come vedremo – presentato come un “nuovo esperimento sociale” (cfr Matrimonio a prima vista, Love Island…) che vedre un gruppo di ragazze e ragazzi che devono corteggiarsi e conquistarsi senza social, app, tecnologia, visto che vengono spediti nell’Ottocento. Speriamo che ne imparino anche i modi – e i sotterfugi. Una produzione Casta Diva.

: un nuovo dating – vero genere di punta della stagione, non solo OTT come vedremo – presentato come un “nuovo esperimento sociale” (cfr Matrimonio a prima vista, Love Island…) che vedre un gruppo di ragazze e ragazzi che devono corteggiarsi e conquistarsi senza social, app, tecnologia, visto che vengono spediti nell’Ottocento. Speriamo che ne imparino anche i modi – e i sotterfugi. Una produzione Casta Diva. SEX, LIES & CHADIA : si resta nelle novità con questo talk sulla sessualità prodotto da GVNG – HO e con la partecipazione dell’influencer Chadia Rodriguez, Una conversazione aperta e al femminile sulla sfera della sessualità con un’esperta pronta a rispondere a tutti i quesiti che arriveranno dai social.

: si resta nelle novità con questo talk sulla sessualità prodotto da GVNG – HO e con la partecipazione dell’influencer Chadia Rodriguez, Una conversazione aperta e al femminile sulla sfera della sessualità con un’esperta pronta a rispondere a tutti i quesiti che arriveranno dai social. CLIO BACK HOME : è Pesci Combattenti a riportare in tv (e in Italia) Clio MakeUp, ora protagonista di una nuova docuserie che segna una nuova fase della vita di una delle primissile youtuber e creator italiane. Non solo, o meglio, non più tutorial: Clio viene raccontata in una nuova fase della sua vita e della sua carriera, con suo marito Claudio, le loro figlie Grace e Joy, alla cognata Elena, CEO dell’azienda, e a tutto il team di ClioMakeUp.

: è Pesci Combattenti a riportare in tv (e in Italia) Clio MakeUp, ora protagonista di una nuova docuserie che segna una nuova fase della vita di una delle primissile youtuber e creator italiane. Non solo, o meglio, non più tutorial: Clio viene raccontata in una nuova fase della sua vita e della sua carriera, con suo marito Claudio, le loro figlie Grace e Joy, alla cognata Elena, CEO dell’azienda, e a tutto il team di ClioMakeUp. TARABARALLA – FINCHÈ C’È DOLCE C’È SPERANZA : debutta già il 2 luglio il nuovo programma con Damiano Carrara. Influencer e celebrities (Michela Giraud, Valeria Angione, Tommy Cassi, Nicole Rossi, Francesco Oppini, Giulia Valentina) dovranno realizzare dolci degni di Instagram sotto lo sguardo del pastry chef toscano (una produzione Casta Diva).

: debutta già il 2 luglio il nuovo programma con Damiano Carrara. Influencer e celebrities (Michela Giraud, Valeria Angione, Tommy Cassi, Nicole Rossi, Francesco Oppini, Giulia Valentina) dovranno realizzare dolci degni di Instagram sotto lo sguardo del pastry chef toscano (una produzione Casta Diva). CHIAMATEMI TONY KING : questa è una docuserie (prodotta Darallouche) su un trapper transgender del Rione Sanità di Napoli. A 20 anni, è considerato uno dei nomi più interessanti della scena musicale napoletana: lo seguiremo nella sua crescita personale e professionale.

: questa è una docuserie (prodotta Darallouche) su un trapper transgender del Rione Sanità di Napoli. A 20 anni, è considerato uno dei nomi più interessanti della scena musicale napoletana: lo seguiremo nella sua crescita personale e professionale. IL CELESTE: non un programma, non una serie, non un factual ma un documentario in due puntate prodotto da Videa per raccontare Roberto Formigoni, personaggio eccentrico e politico decisamente discusso. Tanto materiale d’archivio per un documentario ‘pop’ che affresca anche una controversa stagione politica e sociale.

Tra i contenuti inediti, segnaliamo anche CHILDREN OF THE CULT, serie che racconta attraverso le testimonianze di tre donne ex membri della setta, chi sono stati i Children of God, tra orge di massa, traffici sessuali e prostituzione, attivitò andate avanti per oltre 50 anni.

Capitolo a parte per le Olimpiadi di Tokyo 2020, a dimostrazione di come le OTT stiano cercando di erodere posizioni alle tv lineari e satellitari. Su discovery+si potranno seguire circa 3000 ore live, fino a 30 feed in contemporanea e una programmazione speciale prodotta in Italia per seguire gli atleti di casa nostra. La copertura giornalistica vede una massiccia partecipazione di inviati a Tokyo, una squadra di oltre 80 commentatori e talent italiani del calibro di Andrea Meneghin, Hugo Sconochini, Roberta Vinci, Margherita Granbassi, Valentina Marchei, Riccardo Magrini, Giuseppe Maddaloni, Francesco Panetta e molti altri. Un’offerta, quella sportiva di discovery+, che potrà ovviamente contare sugli eventi “storici” di Eurosport del ciclismo, del tennis, degli sport invernali, del basket – con la Lega Serie A – golf e molto altro.

Discovery+ 2021-2022, le conferme

Sempre dating, ma qui siamo ai ritorni. Annunciata una nuova stagione di UNDRESSED (Banijay Italia), che si preannuncia “ancor più tecnologica” e di NAKED ATTRACTION ITALIA (Stand by Me) sempre con Nina Palmieri.

Nuove puntate per SOCIAL FAMILY (Banijay Italia), la docu-comedy incentrata sulla vita di Katia Follesa, Angelo Pisani e della loro figlia Agata (e questa volta ci sono le loro nozze), e anche per THE FACCHINETTIS (Roma Press), la docu-serie con protagonisti Francesco Facchinetti, la moglie Wilma e tutta la loro famiglia allargata.