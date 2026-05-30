WWE Clash in Italy domenica 31 maggio all’Inalpi Arena di Torino: card completa, come vederlo in streaming, quello che c’è da sapere

Ci siamo. È la domenica più importante, il giorno zero per gli appassionati del wrestling italiano. Domani, domenica 31 maggio alle 19.30 l’Inalpi Arena di Torino ospita Clash in Italy, il primo Premium Live Event della WWE mai organizzato in Italia. L’evento sarà trasmesso in diretta su Netflix, incluso nell’abbonamento senza costi aggiuntivi.

Clash in Italy, la card completa

Il match principale, quello che chiuderà una scaletta che si annuncia ricchissima per quasi tre ore di show, è Cody Rhodes contro Gunther per l’Undisputed WWE Championship. Rhodes è il campione in carica — ha vinto il titolo a WrestleMania XL — mentre l’austriaco Gunther, che abbiamo intervistato pochi giorni fa in esclusiva in vista del match è lo sfidante, forse il più credibile che la WWE abbia prodotto negli ultimi anni: 666 giorni come Intercontinental Champion, King of the Ring 2024, ex World Heavyweight Champion. I due si conoscono bene: Gunther è stato eliminato da Rhodes alla Royal Rumble per due anni di fila, e ha perso contro di lui in Arabia Saudita.

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Il secondo match di rilievo è quello che vedrà di fronte Roman Reigns contro Jacob Fatu per il WWE World Heavyweight Championship in un Tribal Combat — il format derivato dalla storyline della Bloodline che ha dominato la narrativa WWE negli ultimi anni. Fatu è il nipote di Reigns, ed è il campione in carica. Il Tribal Combat porta con sé regole particolari legate alla tradizione samoana della famiglia.

Il terzo grande match vede il ritorno al centro della scena dopo la sconfitta di Wrestlemania di Brock Lesnar, amatissimo in Italia, contro Oba Femi — uno scontro tra due delle presenze fisicamente più imponenti del roster attuale.

I commenti in italiano e il tour completo

I commenti in italiano saranno come sempre affidati a Michele “Il Bardo” Posa e Luca “Il Godzilla” Franchini, le due voci ufficiali della WWE in Italia da un quarto di secolo. L’arena sarà gremita: sold out per la data più attesa dell’anno e forse di sempre per la fanbase italiana che ha promesso coreografie organizzate, cori a tema e tanto entusiasmo. I cancelli apriranno dalle 17.

Clash in Italy è il più importante appuntamento della storia WWE nel nostro paese ma certo non l’unico della settimana: lunedì 1 giugno sempre all’Inalpi Arena di Torino va in scena WWE Monday Night RAW, un ghiotto ritorno dopo la prima edizione italiana dello show, ormai più di ventuno anni fa. Poi venerdì 5 giugno dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno ospiterà WWE Friday Night SmackDown. Chiudono il tour gli house show di Roma (sabato 6 giugno) e Firenze (domenica 7 giugno).