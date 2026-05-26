L’inganno della cadrega diventa virale per la WWE: Giovanni e Giacomo incontrano Danhausen nello spot di Clash in Italy | IL TRAILER

Netflix Italia sta programmando in modo massiccio uno spot promozionale per Clash in Italy, il primo Premium Live Event WWE in Italia, con Giovanni e Giacomo che sottopongono il wrestler Danhausen al famoso inganno della cadrega. Il video è diventato subito virale. Il PLE si tiene il 31 maggio all’Inalpi Arena di Torino.

Ci volevano Giovanni e Giacomo. In quello che è stato uno dei colpi di scena più divertenti e virali della scorsa settimana, i due terzi del trio comico più famoso d’Italia si sono prestati alla realizzazione di uno spot diventato immediatamente oggetto di culto per tutti gli appassionati.

L’inganno della cadrega

E così, grazie a questa contaminazione davvero vincente, ancora una volta la cultura pop italiana e la macchina globale dell’intrattenimento si incontrano in modo del tutto inaspettato. Netflix Italia ha pubblicato sul proprio canale YouTube uno spot promozionale per Clash in Italy — il primo Premium Live Event della WWE mai organizzato in Italia — che ha rapidamente conquistato i social: Giovanni e Giacomo, Aldo questa volta non c’è – sottopongono il wrestler americano Danhausen al celebre ‘inganno della cadrega’.

Lo sketch originale è tratto dallo spettacolo teatrale I Corti del 1995, poi riproposto nel film Tre uomini e una gamba, indimenticabile esordio cinematografico del trio, del 1997. Il test della cadrega è il meccanismo con cui viene smascherato un finto cittadino del Nord All’epoca era Aldo, travestito da Conte Dracula: Giovanni e Giacomo gli offrono una cadrega e il vampiro – che cercava ospitalità durante una tormenta spacciandosi per un certo Brambilla Fumagalli – viene svelato quando confonde una sedia, la cadrega, con una mela.

Qui il “finto cittadino del Nord” è Danhausen, wrestler 35enne dalla personalità eccentrica e teatrale, mascherato con una ring attitude che potrebbe ricordare quella del famoso vampiro. Il risultato è esattamente quello che ci si aspetta, ed è perfetto.

Danhausen e la cadrega

La scelta di Danhausen (al secolo Donovan Andrew Danhausen, il cognome è vero, 201 per 135 chili) non è casuale. Il wrestler si distingue nel roster WWE per un personaggio costruito sull’umorismo più che sulla forza fisica, con un’ironia surreale che lo ha reso cult sui social molto prima che arrivasse in TV sul colosso americano. Caratteristiche che lo rendevano il candidato naturale per interagire con Giovanni e Giacomo senza che la cosa sembrasse nemmeno così forzata. E in effetti non lo sembra.

La WWE e Netflix hanno capito qualcosa che molte produzioni straniere in Italia faticano a capire: non basta localizzare e nemmeno rendere uno spot social. A quanto pare i soldi investiti in promozione con rapper e influencer per la promozione degli show sono andati bene ma senza entusiasmo. Non appena è comparso in rete l’inganno della cadrega i social sono letteralmente esplosi.

Clash in Italy: la card e il programma

Clash in Italy si tiene domenica 31 maggio all’Inalpi Arena di Torino, con inizio alle 19.30. È il primo Premium Live Event nella storia della WWE organizzato in Italia che si avvia verso il sold out.

A seguire, lunedì 1 giugno sempre all’Inalpi Arena di Torino va in scena WWE Monday Night RAW, e venerdì 5 giugno dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno è il turno di WWE Friday Night SmackDown. A seguire gli house show di Roma (sabato 6 giugno) e Firenze (domenica 7 giugno) che chiuderanno uno dei tour più ambiziosi mai lanciati nel nostro paese dalla WWE. L’attesa per i fan è ovviamente gigantesca. Clash in Italy sarà storicamente il più grande evento di sempre di wrestling nel nostro paese e andrà in onda in tutto il mondo. Nemmeno quando andava in onda in chiaro, su Italia 1, la WWE era riuscita a organizzare un evento del genere: ora con lo streaming e la globalizzazione della compagnia, che si avvia a fatturare 2 miliardi di dollari all’anno, tutto diventa possibile. Anche in Italia, paese molto amato dalla compagnia: ma anche dai wrestler.

Clash in Italy

I match principali già annunciati: Roman Reigns contro Jacob Fatu per il WWE World Heavyweight Championship in un Tribal Combat; Cody Rhodes contro Gunther – che a breve troverete qui in esclusiva con una intervista – per l’Undisputed WWE Championship e in una delle sfide più attese Brock Lesnar contro Oba Femi. I commenti in italiano saranno affidati alle due voci ufficiali della WWE ormai da un quarto di secolo, Michele “Il Bardo” Posa e Luca “Il Godzilla” Franchini.

Clash in Italy è trasmesso in diretta su Netflix, incluso nell’abbonamento e senza costi aggiuntivi.