Food Network si conferma anche nella stagione 2021-2022 uno degli asset strategici del gruppo Discovery. Più che i format, valgono i volti e i protagonisti, con le loro personalità, il loro stile di cucina, il loro modo di raccontare ingredienti, ricette e tradizioni. Per questo sono molti i ritorni – da Benedetta Rossi che resta la portabandiera del canale 33 del DTT a Giusina Battaglia, da Chiara Maci a Csaba dalla Zorza. Ma c’è prima di addentrarci tra vecchi format e nuovi programmi, c’è di sicuro una new entry che merita la nostra attenzione.

Si tratta di Francesco Aquila, vincitore di MasterChef Italia 10, protagonista di una delle edizioni migliori del cooking talent di Sky Uno nonché tra i migliori ‘archi narrativi’ tra i personaggi che si sono avvicendati nella MasterClass in queste ultime 10 edizioni. Per lui c’è un format dedicato, IL VOLO DELL’AQUILA (ovviamente firmato Endemol Shine Italy) in onda da settembre. E sarà un piacere rivederlo ai fornelli.

Continuiamo con le new entry per parlare di GIOVANI NONNE con Vittoria De Nittis che mantiene vivo il ricettario tradizionale delle nonne con le sue preparazioni: il programma è realizzato da una giovane media company milanese, Chef in Camicia; nuovo ingresso poi quello del macellaio e ristoratore della Maremma Luca Terni con C’E’ CICCIA, da settempre per parlare di cucina toscana e soprattutto di carne (Casta Diva). Nuovo programma, ma ritorno sulla rete per Marco Bianchi al timone CUCINARE È UN GIOCO DA RAGAZZI (Jumpcutmedia, da novembre), a base di ricette fantasiose e alternative per coinvolgere i più giovani in cucina; nuovo format anche Simone Rugiati che da ottobre conduce L’ITALIA A MORSI AL RISTORANTE (Next 14) riprendendo il format di Chuara Maci ma spostandosi in una particolare località italiana per poi cucinare un menù tipico con l’aiuto di uno chef locale.

Vediamo però cosa ci fa trovare Food Network nella dispensa dei titoli immancabili.