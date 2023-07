Novità in arrivo per Cortesie per gli ospiti. Stando a quanto risulta a TvBlog, nel cast del programma che tornerà in onda su Real Time dalla prossima stagione con la ventesima edizione ci dovrebbe essere Tommaso Zorzi.

L’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore e in particolar modo nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti del gruppo Warner Bros. Discovery fissata per domani, giovedì 13 luglio, a Milano. Per l’influencer vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, dunque, si profila un altro impegno televisivo, dopo quello prestigioso che lo dovrebbe vedere tra i protagonisti del nuovo Che tempo che fa di Fabio Fazio, in onda su Nove.

Chi è Tommaso Zorzi, il nuovo volto di Cortesie per gli ospiti insieme a Csaba dalla Zorza

Tommaso Zorzi, già volto del gruppo televisivo – è stato giurato di Drag Race Italia (ora traslocato a Paramount Plus), ha condotto Tailor Made – chi ha la stoffa e Questa è casa mia – era stato guest di alcune puntate di Cortesie per gli ospiti con la sorella Gaia e con la mamma Armanda. Insieme a Tommaso Zorzi nella nuova edizione dell’iconico format di Real Time in cui un padrone di casa, aiutato da qualcuno, accoglie giudici e un’altra coppia di concorrenti dovrebbe essere confermata Csaba dalla Zorza.

Per la cronaca, poche ore fa da Roma è arrivato l’annuncio di Tommaso Zorzi nel cast di Karaoke Night Talenti Senza Vergogna, in arrivo nel catalogo di Prime Video nei prossimi mesi. Insieme a lui, come spoilerato da TvBlog, ci saranno anche Claudia Gerini e Francesca Manzini, ma anche Alessia Lanza, Pierpaolo Spollon, Nicola Ventola e Lele Adani.

Cortesie per gli ospiti: il cast delle scorse edizioni

Nelle più recenti edizioni di Cortesie per gli ospiti il cast era formato da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Luca Calvani. Quest’ultimo ha preso il posto di Diego Thomas. Nel 2005 il format aveva debuttato, invece, con Alessandro Borghese, Roberto Ruspoli (sostituito nell’ottava edizione da Riccardo Vannetti) e Chiara Tonelli (il cui posto nella sesta edizione fu preso da Marina Sagona).