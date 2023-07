Amazon presenta il proprio palinsesto. Nel periodo più caldo (non solo da un punto di vista climatico) per la tv italiana, quando le tv svelano il proprio palinsesto, Prime Video annuncia le novità per la prossima stagione tv. Nel contesto del rinnovato cinema Barberini a Roma, mercoledì 12 luglio, dopo quelle di Sky, delle tv generaliste come Rai, Mediaset e La7, andiamo a scoprire anche le novità e le conferme della piattaforma di streaming Prime Video.

Come da tradizione gli annunci del palinsesto Prime Video per il 2023/24 abbracciano tutte le diverse anime della piattaforma: quella sportiva con la partita del mercoledì di Champions League confermata la prossima stagione e nei tre anni successivi; quella delle serie tv con titoli originali italiani di successo come Pesci Piccoli dei The Jackal e The Bad Guy, ma anche gli attesi Everybody Loves Diamonds con Kim Rossi Stuart (annunciato dal primo Prime Video Presents realizzato in Italia nel 2020) e la seconda stagione di Prisma; quella dell’intrattenimento con show ormai consolidati nel palinsesto italiano di Prime Video come Celebrity Hunted, Lol e Dinner Club.

Il Prime Video Presents del 2023 è l’occasione per conoscere date di partenza, ma anche novità come il Celebrity Karaoke di cui proprio dalle pagine di questo sito vi abbiamo anticipato il cast in anteprima. Oppure l’annunciato talent show di Lol per dare la caccia al decimo concorrente “non vip” della prossima edizione. Nella presentazione dello scorso anno vennero annunciati Sono Lillo, il programma di improvvisazione Prova Prova Sa Sa guidato da Frank Matano ma anche i film originali della piattaforma. Una presentazione di novità tutte italiane ma pronte a conquistare anche il pubblico del resto del mondo con i titoli veicolati dalla piattaforma anche negli altri territori in cui è presente.

Prime Video Presents 2023 in diretta: le novità tra show e serie tv

Grazie agli aggiornamenti live (internet permettendo) dalle 11:00 del 12 luglio, ecco tutte le novità di Prime Video.