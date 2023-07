I palinsesti Mediaset riguardanti la stagione televisiva 2023-2024 sono stati ufficialmente presentati alla stampa durante la serata di ieri, 4 luglio 2023.

Concentrandoci su Canale 5, cominciando dalla prima serata, sono state annunciate le nuove edizioni di Tú sí que vales, C’è posta per te, Amici, Grande Fratello, Lo show dei record, Ciao Darwin, L’Isola dei Famosi, Zelig, Michelle Impossibile e Felicissima Sera. Zelig e Ciao Darwin andranno in onda sia in autunno che in primavera mentre l’Isola, annunciata in palinsesto, potrebbe non andare in onda nella prossima stagione. Ci saranno anche degli speciali in prima serata del game show Caduta Libera.

Per quanto riguarda le novità del prime-time, Temptation Island avrà anche un’edizione invernale, prevista per gennaio. Torna anche Io Canto, con il titolo Io Canto Generation, che sarà condotto da Gerry Scotti.

Durante la serata, è stato annunciato alla stampa anche il ritorno del Karaoke, con il titolo Il più grande karaoke d’Italia che potrebbe, però, slittare alla stagione 2024-2025.

Per quanto concerne la musica, i protagonisti di questa stagione saranno Il Volo, Elisa, Max Pezzali e Orietta Berti. Amore+Iva, invece, sarà il nuovo show televisivo con protagonista Checco Zalone.

Nell’access prime-time, ovviamente, confermatissimo Striscia la Notizia, con la nuova edizione.

Le novità principali del daytime, invece, consistono nel ritorno de La Ruota della Fortuna, di cui la conduzione verrà affidata a Gerry Scotti, e nell’arrivo di Myrta Merlino che sostituirà Barbara D’Urso alla conduzione di Pomeriggio Cinque, che andrà in onda da Roma e non più da Cologno Monzese.

Per quanto riguarda il calcio, Canale 5 (insieme a Italia 1 e al canale 20) proporrà partite di UEFA Champions League, Coppa Italia, Supercoppa Italiana (la prima edizione con la nuova formula a 4 squadre) e UEFA Nations League.

Su Canale 5 (insieme a Italia 1 e Rete 4), infine, spazio anche per il cinema con i seguenti titoli: Come un gatto in tangenziale 2, Chi ha incastrato Babbo Natale?, Mollo tutto e apro un chiringuito, Lasciarsi un giorno a Roma, Belli ciao, Natale a tutti i costi, Corro da te, I cassamortari, La cena perfetta, Gli idoli delle donne, Fast and Furious 9, Top Gun: Maverick, Assassinio sul Nilo, Tenet, Godzilla vs Kong, Dune, The Batman, Animali Fantastici – I segreti di Silente, Croods 2 e Sing 2.