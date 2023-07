Oggi, a Milano, a partire dalle 11, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti 2023 – 24 de La7. Presenti all’incontro con i giornalisti, tra gli altri, il Presidente Urbano Cairo ed il direttore di rete, Andrea Salerno.

Tra novità e conferme, segnaliamo l’arrivo di Massimo Gramellini, in prima serata, al weekend (da Rai3) e l’addio di Myrta Merlino a ‘L’Aria che tira’ (verso il nuovo ‘Pomeriggio 5’ di Mediaset). Tra i nodi da sciogliere anche quello della conferma, per una nuova edizione, di ‘Lingo’, il preserale condotto, lo scorso anno, da Caterina Balivo (rientrata nel pomeriggio di Rai1). E’ la stessa conduttrice a confermare l’indiscrezione, su Twitter, rispondendo ad un fan della trasmissione. Prevista un/una nuovo/a padrona di casa che non dovrebbe essere Roberta Capua come confermato, oggi, ai nostri microfoni:

“Continuerà abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra e chi lo condurrà ne potrà beneficiare”.

Continuerà abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra e chi lo condurrà ne potrà beneficiare 😜 — Caterina Balivo (@caterinabalivo) July 7, 2023

Di sicuro, non ci sarà nemmeno Massimo Giletti che, mesi fa, ha concluso anticipatamente, e senza non poche polemiche, la sua avventura su La7 con la chiusura di ‘Non è l’Arena’. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbero essere confermati, in toto, i titoli di successo della rete: da ‘Otto e mezzo’ di Lilli Gruber, a ‘Tagadà’ di Tiziana Panella passando per la prima serata con ‘Atlantide’ di Andrea Purgatori, ‘Di Martedì’ di Giovanni Floris, ‘Piazzapulita’ di Corrado Formigli e ‘Propaganda live’ di Diego Bianchi.

Quale ‘colpaccio’ avrà ancora in serbo il team capitanato da Cairo?

Tvblog, seguirà l’evento, in liveblogging.