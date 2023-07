Dopo la presentazione dei giorni scorsi dei palinsesti di Rai, Mediaset e Sky, è la volta nei prossimi giorni di quelli di La7. La rete di Urbano Cairo snocciolerà le sue proposte televisive per la stagione 2023-2024 martedì a Milano. Cosa andrà in onda quindi sul canale posizionato sul tasto numero sette del telecomando italico? Al momento l’acquisto più importante di La7 è certamente Massimo Gramellini. Per altro il giornalista già lavora nella squadra di Cairo, essendo il titolare della quotidiana rubrica “Il Caffè“, ospitata sulla prima pagina del Corriere della sera.

Nato televisivamente in Rai, che l’ha reso famoso affidandogli la rubrica dell’access time del sabato di Rai3 Le parole, Massimo Gramellini ora si sposta su La7. Il suo agente Beppe Caschetto lo ha portato su questa rete, che già ospita Giovanni Floris, altro suo assistito. Gramellini dunque, secondo le indiscrezioni che abbiamo raccolto, sarà il padrone di casa della serata del sabato e della domenica di La7.

Secondo quanto trapela, Massimo Gramellini condurrà l’access time del sabato sera, così come faceva con Le parole su Rai3, ma in una versione più lunga, che abbraccerà pure il prime time. La domenica invece il suo impegno televisivo sarà confinato solo nell’access time, questo ovviamente per non impattare con il nuovo Che tempo che fa di Fabio Fazio sul Nove. Diciamo naturalmente perchè come è noto Gramellini e Fazio hanno il medesimo agente, cioè Beppe Caschetto, quindi molto poco probabile che si facciano concorrenza.

Un nuovo volto che dovrebbe essere in ingresso a La7 è quello del noto scrittore e storico Alessandro Barbero. Già noto al pubblico televisivo per aver collaborato in alcuni programmi, citiamo Superquark, Il tempo e la storia e Passato e presente in Rai, a Barbero dovrebbe essere assegnato un programma. Naturalmente dovrebbe trattarsi di un programma a tema storico, che faccia da staffetta ad altre produzioni della rete diretta dal buon Andrea Salerno. Potrebbero essere programmi di questo tipo che si avvicenderebbero in una serata della settimana di La7. Produzioni “one shot” dedicate ai grandi eventi della storia italiana. Mi viene in mente, per esempio, la “Serata Vajont” di Marco Paolini nella Rai2 di Carlo Freccero.

Per produzioni di questo tipo su La7 ricordiamo Inchieste da fermo condotte da Federico Rampini e lo stesso Una giornata particolare di Aldo Cazzullo. Naturalmente senza dimenticare Atlantide di Andrea Purgatori. Alessandro Barbero quindi si andrebbe ad aggiungere a Cazzullo, Purgatori e a Rampini in questo interessante filone di programmi culturali del canale diretto da Andrea Salerno.

Conferme poi in arrivo per i titoli storici di La7, da Otto e mezzo, a Dimartedì, da Piazza pulita a Propaganda live. Fino alle proposte del day time come Omnibus, Coffee break, L’aria che tira, Tagadà. Mentre il preserale, come previsto, tornerà a gennaio 2024 con una nuova conduzione. Come sappiamo Caterina Balivo condurrà su Rai1 La volta buona. Per ora poi non sarebbero in arrivo a La7 ne Michele Santoro, ne Barbara D’Urso.