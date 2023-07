Palinsesti Rai 2023 – 24 Intrattenimento Prime Time Rai1, Rai2, Rai3: tutti i programmi

Durante la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2023 – 24, sono stati annunciati i programmi che animeranno la sezione Intrattenimento del Prime Time di Rai1, Rai2 e Rai3 tra novità e conferme.

Ritroveremo ‘Affari tuoi’, in access prime time con Amadeus (dal 10 settembre 2023 al 5 febbraio 2024). In prime time, su Rai1, spazio a ‘Tale e quale show’ di Carlo Conti (dal 22 settembre al 10 novembre) e le nuove stagioni di ‘Ballando con le stelle’ (dal 21 ottobre al 23 dicembre) con Milly Carlucci e ‘The Voice Kids’ di Antonella Clerici (dal 24 novembre al 22 dicembre). Confermati i ‘Tim Music Awards’ (15 e 16 settembre con Carlo Conti e Vanessa Incontrada e ‘Arena Suzuki’ (20 – 27 settembre e 4 ottobre con Amadeus dall’Arena di Verona). Marco Liorni, invece, sarà il padrone di casa di uno speciale di ‘Reazione a catena’ nelle serate di sabato 30 settembre e 7 ottobre 2023.

In seconda serata, sulla rete ammiraglia, confermato ‘Ciao Maschio’ di Nunzia De Girolamo. Non mancheranno gli speciali dedicati allo ‘Zecchino d’oro’ (1 – 2 – 3 dicembre e la vigilia ed il giorno di Natale) a ‘Telethon show’ (10 – 17 dicembre) e ‘L’Anno che verrà’ che accoglierà il nuovo anno.

Palinsesti Rai 2 stagione 2023: tornano Max Giusti, Pino Insegno, Bianca Guaccero

Su Rai2, invece, è atteso il ritorno di Pino Insegno con ‘Il mercante in fiera’ prima del Tg2 della sera. Debutta, in prima serata, ‘Veramente falso’ (dall’11 settembre al 16 ottobre), un nuovo comedy show, condotto da Max Giusti, che celebra il tanto variegato quanto esilarante mondo delle imitazioni. In ogni puntata, brillanti celebrities si divertiranno improvvisando e mettendosi in gioco: imitando personaggi, oggetti, dialetti, suoni e colleghi del mondo dello spettacolo. A guidarli una versione un po’ folle dell’intelligenza artificiale, generatore imprevedibile di situazioni, regole e giochi. Inoltre, in ogni puntata saranno protagonisti alcuni dei più talentuosi imitatori italiani.

Sul secondo canale Rai, torneranno i titoli che hanno ottenuti buoni ascolti negli anni scorsi: da ‘Il collegio’ (dal 24 settembre al 29 ottobre), a ‘La Caserma’ (dal 5 novembre al 3 dicembre) a ‘Boomerissima’ con Alessia Marcuzzi (dal 31 ottobre al 28 ottobre). Raddoppia, in prima serata, ‘Belve’ di Francesca Fagnani (dal 26 settembre al 24 ottobre in un doppio appuntamento al martedì e al mercoledì).

Tv Palinsesti Rai 2023-2024, l'offerta dell'intrattenimento day time tra conferme e sperimentazioni

Bianca Guaccero, i Gemelli di Guidonia e Peppe Iodice saranno i protagonisti di ‘Liberi tutti’, una originale interpretazione televisiva del fenomeno internazionale delle escape room. In questa versione due squadre di concorrenti, istigate e manovrate da una brillante conduzione, dovranno entrare una alla volta in ognuna delle stanze a tema e lì risolvere enigmi e superare le più disparate, divertenti o emozionanti prove per aggiudicarsi il maggior numero di parole. Alla fine, le squadre dovranno usare le parole conquistate per indovinare la frase completa del monolite ed aggiudicarsi la vittoria della puntata.

Ci saranno anche Ale e Franz con un nuovo show nelle serate de 4 – 11 e 18 dicembre.

Dal 5 dicembre 2023 all’8 gennaio 2023, prevista la messa in onda di ‘The Floor – Ne rimarrà uno solo’, un nuovo «game» del conduttore, autore e produttore francese Arthur in cui 100 concorrenti disposti su un pavimento a scacchiera grafica sfideranno i concorrenti delle caselle contigue in veloci e divertenti sfide per conquistarne il relativo spazio ed eliminarli (o essere eliminati). Al termine della puntata rimarrà solo un concorrente con il bottino conquistato.

Palinsesti Rai2 2023 – 24: la coppia Ventura – Perego promossa in prima serata

Annunciati anche un ‘De Martino show’ (due serate il 14 e 21 dicembre) ed uno speciale di ‘Citofonare Rai2’ (il 28/12) con Simona Ventura e Paola Perego.

Dal 29 agosto al 13 settembre, ci sarà ‘Pour Parler’ è un nuovo programma comedy in onda su Rai 2 in seconda serata, il martedì e mercoledì, condotto da Maria di Biase, Corrado Nuzzo e Francesco De Carlo. I tre comici, con la loro consueta ironia, affronteranno in 6 puntate argomenti vicini al pubblico, legati alla quotidianità, ad abitudini e stili di vita, all’attualità ma anche a vizi, manie e sogni. Il pubblico sarà chiamato a intervenire dando la propria opinione, legata al proprio vissuto. Intorno a un tavolo saranno ospitati in ciascuna puntata personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, che si presteranno a giocare con i conduttori. Tra gli argomenti trattati il cibo, gli animali e i soldi. In seconda serata, tornano anche ‘I lunatici’, ‘Stasera c’è Cattelan (al martedì e al mercoledì dal 19 settembre al 25 ottobre) e ‘Bar stella’ (dal 31 ottobre al 6 dicembre). Enrico Ruggeri, dal 12 dicembre al 26, sarà il conduttore di ‘Gli occhi del musicista’, un programma in cui porterà gli spettatori in viaggio con artisti che hanno segnato la musica italiana. Non mancheranno ospiti legati alla storia dei protagonisti e direttori d’orchestra che li hanno accompagnati nella loro carriera artistica.

Rai 3 rimane la casa di ‘Blob’ e della quarantacinquesima edizione del ‘Festival del Circo di Montecarlo’.