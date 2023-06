Inutile girarci troppo intorno. La vera grande novità della prossima stagione del day time Rai sarà il nuovo programma del pomeriggio di Rai1. Un programma che vedrà il ritorno a casa di Caterina Balivo. Il vero grande bagno di popolarità della brava conduttrice partenopea è avvenuto infatti nel pomeriggio di Rai1 con Festa italiana. Il varietà nella Rai1 di Fabrizio Del Noce che le diede la grande notorietà. Ora è arrivato il momento di tornare a casa con un nuovo programma cui TvBlog è in grado di anticiparne il titolo. Sarà La volta buona il titolo della nuova trasmissione di Rai1 condotta da Caterina Balivo.

Proprio da queste colonne vi avevamo anticipato la possibilità del suo ritorno su Rai1, che ora vi possiamo confermare. Un titolo che già rende l’idea. Si tratta infatti di un titolo programmatico che sottintende un’idea centrale e che non racchiude un semplice programma generalista, com’era poi alla prova dei fatti Oggi è un altro giorno. La volta buona conterrà dei precisi meccanismi che lasciano pensare ad una solida e robusta spina dorsale, che terrà le fila nei diversi momenti della trasmissione. Il programma sarà prodotto internamente.

Caterina Balivo si avvarrà di un cast di personaggi fissi che l’aiuteranno a disegnare i contorni di questo nuovo programma. Una trasmissione che non vorrà essere una macedonia di frutta con dentro di tutto un po’, ma un piatto, la Rai spera prelibato, per il pubblico femminile davanti alla tv a quell’ora. E Caterina Balivo è perfetta per questo compito. L’ormai ex conduttrice di Lingo dunque torna a casa dopo che sono passati tre anni dal suo addio in questa fascia. Allora conduceva il varietà Vieni da me, lasciato proprio nell’anno orribile del Covid.

Poi è stata la volta di Serena Bortone, chiamata dall’amico Stefano Coletta, all’epoca direttore di Rai1, a condurre quella fascia. Il programma è quello attuale, Oggi è un altro giorno, che sta per chiudere definitivamente i battenti. Come è noto Serena Bortone tornerà nella prossima stagione tv su Rai3 con Le parole, l’access del sabato sera, più una versione “smart”, nell’access della domenica. Quest’ultima farà da traino al Report di Sigfrido Ranucci, che per ordine della Rai si sposta di domenica. Massimo Gramellini, come ormai era assodato e scontato da tempo, va a La7 a fare l’access del fin settimana, più altro.

Tornando però al ritorno di Caterina Balivo nel primo pomeriggio di Rai1, l’appuntamento è allora con questa nuova trasmissione dal titolo La volta buona, da settembre alle ore 14.