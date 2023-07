Presentati oggi, martedì 4 luglio 2023, i palinsesti Sky per l’Autunno 2023 e per l’intera stagione tv 2023-2024. Particolarmente nutrita l’offerta di serie tv e di fiction domestica, così come ricco è il cartellone dello sport. Ma diamo un’occhiata all’offerta Sky per l’Intrattenimento, tra ritorni (attesi) e (poche) novità.

Palinsesti Sky 2023-24, Reality e Talent show

Si confermano i titoli di punta di SkyUno.

Già noto il ritorno di X Factor , show Sky Original prodotto da Fremantle in onda da settembre, condotto ancora da Francesca Michielin e con la giuria composta da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. Sono in corso le riprese (siamo al Bootcamp).

, show Sky Original prodotto da Fremantle in onda da settembre, condotto ancora da Francesca Michielin e con la giuria composta da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. Sono in corso le riprese (siamo al Bootcamp). Confermato anche MasterChef Italia , prodotto da Endemol Shine Italy che da dicembre – ragionevolmente il 14 o il 21 – ritrova in giura un trio davvero insuperato a oggi, ovvero Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Si annuncia un’edizione di fuoco, a vedere la clip di presentazione.

, prodotto da Endemol Shine Italy che da dicembre – ragionevolmente il 14 o il 21 – ritrova in giura un trio davvero insuperato a oggi, ovvero Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Si annuncia un’edizione di fuoco, a vedere la clip di presentazione. Torna, e sarebbe parso strano il contrario, anche Pechino Express: se ne parla per la prossima primavera (al momento saranno in fase di sopralluoghi e scrittura), ma non si svela ancora nulla su percorsi e conduttori. O meglio, si capisce che Costantino della Gherardesca ci sarà. Il suo sguardo e il suo modo di leggere il viaggio, il racconto, le storie non è facilmente sostituibile.

Palinsesti Sky 2023-24, Factual

Nuove puntate per Alessandro Borghese 4 Ristoranti, Bruno Barbieri – 4 Hotel, Quattro matrimoni con Costantino della Gherardesca.

Palinsesti Sky, su Tv8 confermati Savino e Gialappa’s

Nuove edizioni per le produzioni originali come 100% Italia, condotto da Nicola Savino che torna da settembre nell’access prime time della rete. Torna anche Celebrity Chef, la striscia preserale quotidiana con Alessandro Borghese in cui due celebrities – appartenenti al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo – si sfidano ai fornelli con un proprio menù degustazione: in ‘giuria’ i clienti del ristorante e i giudici dello Chef’s table, ovvero Angela Frenda, Food editor del Corriere della Sera e lo chef tristellato Riccardo Monco.

Confermato anche GialappaShow, che ha sancito il ritorno in pompa magna del trio (ora duo) dei Gialappi, con un Mago Forest in formissima. Si parte già in Autunno.