Gli Italo-Americani vincono Pechino Express 2023. Joe Bastianich e Andrea Belfiore hanno raggiunto per primi il traguardo di Angkor nonostante abbiano sbagliato l’ultima prova, quella decisiva, quella che li indirizzava verso il tempio della vittoria. Nonostante l’errore, il vantaggio raccolto contro i Novelli Sposi, che hanno accumulato 15′ di penalità nel corso dell’ultima ‘vasca’, ha fatto sì che i due amici vincessero questa bellissima edizione, tesa, sospesa, incerta fino alla fine.

A scriverla non sarebbe uscita così bene.

Un percorso lunghissimo, una gara serrata, fatta di alti e bassi per i vincitori e anche per i loro più ‘acerrimi’ rivali. Italo-Americani e Novelli Sposi hanno puntato alla vittoria sin dalla prima tappa e non sono mancati i momenti di tensione tra di loro. La vera svolta alla gara c’è stata nella settima puntata, quando Joe Bastianich e Andrea Belfiore hanno eliminato Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la Busta Nera ha graziato gli ‘Sposelli’ (e anche il programma) con una tappa non eliminatoria che ha permesso a due delle squadre più agguerrite di andare avanti.

Con loro avrebbero meritato la finale di Pechino Express 2023 anche Mamma e Figlio, con una Martina Colombari che mai si era vista così combattiva e un rapporto con Achille nel quale in molti si saranno riconosciuti, e i Siculi, outsider, innamorati, con un inglese stentato e due vite da raccontare. Totò Schillaci e la moglie Barbara però sono arrivati alla semifinale ed è stata già una vittoria. I vincitori ‘morali’ di questa edizione, diciamolo, sono stati loro, senza nulla togliere a chi ha conquistato il primo posto.

Adesso è tempo di bilanci. Una prima valutazione di questa edizione 2023 abbiamo avuto il piacere di farla con Leopoldo Gasparotto, Head of Programmes di Banijay Italia, che produce quella che definisce “una sfida colossale”. Con lui abbiamo potuto esplorare un po’ di quello che (magistralmente) non si vede davanti alle telecamere, ovvero il grande lavoro delle troupe e degli autori, delle maestranze e dei cameramen, veri eroi di Pechino Express. Chapeau a tutti loro. E ci auguriamo che il viaggio non finisca.