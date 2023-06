Myrta Merlino lascia L’Aria che tira (video)

Dopo 12 anni, Myrta Merlino lascia ufficialmente L’Aria che tira. La conduttrice del talk show di politica de La7 si è congedata dal pubblico nell’ultima puntata di stagione andata in onda oggi venerdì 16 giugno 2023 (Qui, il video completo).

La giornalista, in un breve discorso conclusivo, ha voluto ringraziare tutta la squadra, la rete ed il proprio editore per l’avventura televisiva durata oltre un decennio. E ha dato appuntamento ai telespettatori su altri fronti professionali (che hanno il nome della Rai?!).

“Dodici anni, lunghi e importanti, nei quali le vite si intrecciano, cambiano… cambia il mondo… cambiamo noi. Dodici anni di lavoro, ma questo qua non è solo lavoro. Duecento puntate l’anno, due ore e mezza al giorno… praticamente abbiamo passato la vita insieme. E, poi, arriva oggi. Un momento di grande grande commozione. Oggi, per me, è l’ultima puntata de L’Aria che tira. Che è stato un viaggio incredibile, un sogno a colori, un impegno a guardare oltre il bianco e nero che spesso ci assilla. La fatica si, la rassegnazione mai. The show must go on è un mantra nel nostro mondo ma anche una promessa. Qualsiasi cosa accade… sempre con quella passione che ci rende vivi, credibili per voi. Ogni giorno, noi e voi, ogni giorno le notizie, i fatti, le storie che hanno segnato il nostro tempo […] Dietro ogni passo di quello che voi vedete dietro queste dirette, abbiamo fatto 5000 ore di diretta, ci sono tanti momenti indimenticabili. C’è una parola che guida tutto ovvero squadra. Grazie a questa incredibile squadra, siamo andati avanti con dedizione e impegno”.

E, poi, i ringraziamenti di rito agli autori, alla redazione, la produttrice esecutiva, la regia, i tecnici, tutti i professionisti dietro le quinte, i costumisti, l’assistente, il social media manager, il trucco ed il parrucco, l’amministratore delegato di La7, Marco Ghigliani, il direttore di rete, Andrea Salerno (“Che ci hanno dato la possibilità di vivere un’avventura così meravigliosa e speciale”), l’editore Urbano Cairo (“Che mi ha fatto sentire sempre libera in questo luogo”). Ed, infine, un saluto speciale agli spettatori “che sono la chiave del successo. Grazie per averci reso il programma leader del daytime. Senza di voi tutto questo non sarebbe mai stato possibile. Ci rivedremo prestissimo, questo ve lo prometto, vi voglio bene!”.