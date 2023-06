Lingo chiude con la vittoria di Stefania Di Nunzio e Davide Alimonti, Caterina Balivo: “Il programma più pop de La7”

Oggi, venerdì 16 giugno 2023, si è concluso il torneo dei Campioni di ‘Lingo – Parole in gioco’, il preserale de La7 condotto da Caterina Balivo nella stagione 2022 – 23. La conduttrice che, a settembre, dovrebbe tornare in Rai occupando la fascia del pomeriggio di Serena Bortone (lasciata nel maggio 2020), ad apertura puntata, ha tracciato un bilancio finale della sua esperienza al timone di un quiz:

“Per tutti noi è stata una vera e propria scommessa. Fare un game su La7 senza tradire i valori su cui questa rete è formata. Informare, rendere consapevoli, fare cultura. Noi ci siamo impegnati. Decisamente questo è il programma più pop della rete, del palinsesto. Speriamo nel nostro piccolo di esserci riusciti. Ci abbiamo messo passione, impegno. Abbiamo cercato di intrattenervi. Questa è la nostra 200 esima puntata”.

Pochi minuti prima della messa in onda della finalissima, la presentatrice, sui social, ha postato un messaggio per tutta la squadra che ha contribuito alla vittoria di una scommessa non facile sulla carta:

“Siamo qui a festeggiare le 200 puntate di Lingo, un progetto che è partito in sordina ma che oggi posso dire essere una realtà su @la7_tv , che fin da subito ha voluto credere in questa sfida.

Complimenti alla squadra di @standbyme.tv e un grazie speciale al direttore @andreasalernorealphoto che ci ha sempre sostenuti!

Amo le sfide se poi vinte ancora di più e questo grazie a voi da casa che mi avete seguita.

#lingo #caterinabalivo #caterinasecrets”

Caterina Balivo Caterina Balivo ad un passo dal pomeriggio di Rai1 (Retroscena TvBlog)

A scontrarsi, stasera, a suon di definizioni, Stefania Di Nunzio e Davide Alimonti, mamma e figlio di Teramo, la coppia dei record (27 vittorie, 8 lingotti all’attivo e oltre 25 mila vinti), i ‘Campioni d’inverno’, i gemelli Alessandro e Leonardo Vesci da Roma e Jodi e Giordano.

Mamma Stefania ed il figlio Davide si sono aggiudicati il torneo. Non hanno indovinato la parola finale di 8 lettere (Lingotto) che gli avrebbe permesso di guadagnare anche il montepremi. La puntata si è chiusa con i ringraziamenti di rito alla casa di produzione, all’editore e ad Andrea Salerno, “un direttore che punta su un programma e va fino in fondo”. Un tiepido arrivederci che ha l’amaro sapore di una mancata riconferma?