Sta per tornare sulla tv italiana un grande classico dell’intrattenimento: il karaoke. Nello specifico, come anticipato dal sito Dagospia, è in arrivo su Prime Video la versione italiana di Celebrity Karaoke Club, reality show britannico in onda dal 2020 su ITV2.

TvBlog oggi è in grado di svelare che nel programma in fase di registrazione negli studi di Formello con produzione affidata alla Stand By Me di Simona Ercolani ci saranno, tra gli altri, l’attrice Claudia Gerini, l’influencer e personaggio tv Tommaso Zorzi (destinato a Che tempo che fa su Nove, come abbiamo spoilerato poche ore fa), la conduttrice di Striscia la notizia e imitatrice Francesca Manzini e una famosa tiktoker.

Per Prime Video, che presenterà ufficialmente i nuovi palinsesti nella mattina di mercoledì 12 luglio a Roma, si tratterà, dunque, di un nuovo contenuto originale italiano di puro intrattenimento, dopo Lol – Chi ride è fuori (il più apprezzato), Celebrity Hunted – Caccia all’uomo e Dinner Club.

Resta tutta da scoprire l’accoglienza del pubblico nei confronti di Celebrity Karaoke Club Italia, un ‘nuovo vecchio’ format che negli anni Novanta (il debutto assoluto del Karaoke in piazza risale al 28 settembre 1992, si concluse nel 1994) ha fatto la fortuna di Fiorello e di Mediaset, diventando un titolo cult del piccolo schermo e un clamoroso fenomeno di massa.

I dati Auditel dicono che i più recenti esperimenti legati a questa tipologia di programma e di svago in Italia non hanno ottenuto riscontri eccezionali (eufemismo): da Fan Car-Karaoke (Rai1, con Giampaolo Morelli, nel 2016) a Singing in the car (Tv8, con Lodovica Comello, nel 2016), passando per Carpool karaoke (Italia 1, con Jake La Furia nel 2017) fino al vero e proprio Karaoke affidato nel 2015 a Pintus (Italia 1). L’inedita collocazione nel catalogo di una piattaforma di streaming rinvigorirà il format tv del karaoke?