Cambio di programma per il Concerto di Capodanno 2023 dalla Fenice di Venezia: dopo la sigla (molto cinematografica) ballata dal Corpo di Ballo del Teatro Massimo di Palermo, la voce fuori campo accompagna il pubblico nella platea gremita (con una steady molto efficace) e ricorda come questo sia “un momento molto triste vista la scomparsa del Papa Emerito Benedetto XVI“. Precisa inoltre che

“andiamo comunque in onda sapendo quanto il Papa Emerito Ratzinger amasse la musica, e soprattutto il prediletto Mozart”.

Il programma del concerto – che trovate nel nostro articolo dedicato – prevedeva in effetti un’apertura con Mozart e precisamente con l’Overture de Le nozze di Figaro, ma si è preferito iniziare con il suggestivo Lacrimosa, Requiem in Re minore – K626.

La scomparsa di Papa Ratzinger, avvenuta alle 9.34 di sabato 31 dicembre 2022, non solo ha modificato i palinsesti (soprattutto quello di Rai 1 che ha confezionato una serie di speciali del Tg1 infilatisi anche tra il Discorso di Mattarella e il Veglione di Amadeus), ma ha portato di fatto i programmi di intrattenimento dell’Ammiraglia Rai a ‘giustificarsi’ per la messa in onda: è accaduto con il crawl apparso sotto la puntata de L’Eredità e con il breve messaggio di Amadeus, che all’inizio de L’Anno che Verrà si è scusato con il pubblico per il ritardo nella messa in onda. Il Concerto di Capodanno 2023 dalla Fenice di Venezia non è stato da meno.

Omaggiato il Papa Emerito, si procede quindi con la ‘scaletta’ prevista, in una Fenice che non è mai sembrata tanto bella, scintillante e maestosa. Merito anche delle riprese, che si sono avvalse di diversi punti di vista che hanno reso particolarmente giustizia al teatro e all’evento musicale in sé, portando in teatro il pubblico televisivo e nello stesso tempo dandogli accesso a dettagli e prospettive altrimenti precluse.

Il concerto è iniziato in perfetto orario e ora l’attenzione è puntata su suo termine: lo scorso anno Rai 1 tagliò bruscamente il collegamento con la Fenice, rompendo di fatto la magia e la suggestione di un appuntamento che resta comunque tra i più prestigiosi del daytime di Rai 1 e che proprio quest’anno celebra la sua ventesima edizione. Tagliarlo di netto per non far partire con un minimo ritardo il Tg1 delle 13.30 sarebbe davvero uno sgarbo all’arte e alla bellezza.

Vedremo cosa succederà. Intanto è l’occasione giusta per augurare a tutti un ottimo anno nuovo.