Ventesima edizione del Concerto di Capodanno al Teatro La Fenice di Venezia, diventato l’appuntamento di punta con la musica nel daytime di Rai 1 del Primo dell’Anno. La tradizione si rinnova anche questa volta, col Concerto di Capodanno in diretta da Venezia in onda su Rai 1 il 1° gennaio 2023. Dopo la straordinaria edizione del 2021, senza pubblico in teatro ma con un allestimento davvero suggestivo, e un parziale ritorno alla normalità lo scorso anno (con taglio criminale sul finale), questo Concerto di Capodanno 2023 sembra voler tornare alla normalità, per quanto sia difficile parlare di normalità con una pandemia e una guerra ancora in corso.

E allora vediamo tutto quello che c’è da sapere sul Concerto di Capodanno 2023 a Venezia, live su Rai 1.

A che ora va in onda il Concerto di Capodanno 2023 dalla Fenice di Venezia?

Il Concerto di Capodanno da Venezia è ormai l’appuntamento tradizionale dell’ora di aperitivo/pranzo del 1° gennaio: va in onda su Rai 1 in diretta dalle 12.20 di domenica 1° gennaio 2023 (ovviamente) e termina intorno alle 13.30, per lasciare la linea al Tg1 delle 13.30. Si replica lo stesso giorno alle 18,45 su Rai 5 ed è, come sempre, disponibile in simulcast su RaiPlay, dove poi sarà disponibile on demand.

La versione integrale del concerto, che dura in totale 1h55′ e di cui in tv viene trasmessa solo la seconda parte, va in onda in versione integrale in radio domenica 1° gennaio alle 22.30 su RAI Radio 3 e poi su Rai 5 giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 21.15.

Concerto di Capodanno 2023 dalla Fenice di Venezia, direttore e cast

A dirigere l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia per il Concerto di Capodanno 2023 c’è il M° Daniel Harding. Inglese, classe 1975, Harding ha iniziato la sua carriera giovanissimo prima come assistente di Sir Simon Rattle alla City of Birmingham Symphony Orchestra e poi di Claudio Abbado presso i Berliner Philharmoniker. Ha ricoperto incarichi presso l’Orchestre de Paris, la Mahler Chamber Orchestra, la London Symphony Orchestra e l’Orchestra Sinfonica della Radio Svedese, ma è stato ospite di tutte le più prestigiose istituzioni musicali del mondo, dai Berliner e Wiener Philharmoniker al Festival di Salisburgo, al Teatro alla Scala.

A eseguire le arie liriche, i duetti e passi corali ci sono il soprano Federica Lombardi e il tenore Freddie De Tommaso. Il coro – diretto da Alfonso Caiani – e l’orchestra sono quelli del Teatro La Fenice di Venezia. I pezzi danzati sono affidati al corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, con le coreografie di Davide Bombana e la partecipazione straordinaria di Jacopo Tissi.

Il programma del Concerto di Capodanno da Venezia 2023

Come detto, il concerto dura 1 ora e 55 minuti: la prima parte dura 35′, quindi la seconda . che arriva dopo 20′ di pausa, dura un’ora.

La prima parte è solo orchestrale e prevede l’esecuzione della Quarta Sinfonia in la maggiore op. 90 “L’italiana”, di Felix Mendelssohn

Bartholdy, mentre la seconda parte, in onda in tv, è come sempre tradizionalmente dedicata al melodramma.

Prima parte

Eseguita per la prima volta alla Royal Philharmonic Society di Londra il 13 maggio 1833, la Quarta Sinfonia in la maggiore op. 90 “L’italiana” nacque durante il viaggio che Mendelssohn fece in Europa tra il 1829 e il 1831, sull’onda delle emozioni vissute nelle città

italiane.

Seconda parte

Wolfgang Amadeus Mozart

Le nozze di Figaro ouverture

Pëtr Il’ič Čajkovskij

La bella addormentata Panorama

Vincenzo Bellini

Norma «Casta diva»

Georges Bizet

Carmen «La fleur que tu m’avais jetée»

Wolfgang Amadeus Mozart

La clemenza di Tito «Che del ciel che degli dei»

Pietro Mascagni

Cavalleria rusticana Intermezzo

Giacomo Puccini

La bohème «Quando m’en vo’»

Turandot «Nessun dorma»

Gioachino Rossini

Guglielmo Tell Allegro vivace dall’ouverture

Giuseppe Verdi

Nabucco «Va, pensiero, sull’ali dorate»

Giacomo Puccini

Turandot «Padre augusto»

Giuseppe Verdi

La traviata «Libiam ne’ lieti calici»

Concerto di Capodanno da Venezia 2023 in tv

Il concerto è una coproduzione del Teatro La Fenice di Venezia con Rai Cultura. La regia televisiva è affidata anche quest’anno a Fabrizio Guttuso Alaimo.