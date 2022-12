La notizia della morte del Papa emerito Benedetto XVI arrivata nella mattinata di oggi, sabato 31 dicembre 2022, ha condizionato maggiormente il palinsesto di Rai 1 e di parte delle reti Rai, al contrario delle reti Mediaset che in pratica non ha mosso una virgola lasciando la cronaca ai telegiornali nelle loro edizioni canoniche oltre che allo speciale giornaliero del Tg4 in onda nel pomeriggio.

Dando un’occhiata a come è stato raccontato il fatto nel Mondo, è chiaro che le all-news hanno padroneggiato nel racconto del fatto dedicando un’ampia copertura alla news. Al di là delle nostre Sky Tg24, Rai News 24 e TgCom24 possiamo osservare come – ad esempio – la CNN ha dato conto della morte di Joseph Ratzinger. Un lungo servizio di 10 minuti racconta la sua vita e il pontificato aperto il 19 aprile 2005 e concluso il 28 febbraio 2013 dopo aver dato le dimissioni.

Dalla CNN passiamo alla CBS che ha aggiornato il pubblico nella notte americana con un intervento del corrispondente Chris Livesay in diretta da Piazza San Pietro. BBC News che fin dalle prime agenzie è intervenuta in breaking news, per poi approfondire dalle ore 11 (le 10 nell’ora locale). Sky News ha dato notizia alle 10:40 e da quel momento ha cominciato un lungo filo diretto con collegamenti, servizi, ospiti ed esperti vaticanisti.

In Germania l’emittente pubblica Deutsche Welle ha dedicato a Benedetto XVI un documentario – visibile anche sul canale Youtube ufficiale – dal titolo “The German Pope” della durata di 42 minuti.

In Francia le reti generaliste non hanno interrotto le trasmissioni, mentre le reti d’informazione h24 hanno prontamente cambiato l’impostazione dei loro notiziari con le dirette da Roma. Citiamo France 24 (Qui un servizio dedicato), France:info, BFM TV, LC1.

