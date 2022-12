L’Eredità, la morte di Benedetto XVI e l’avviso: “Puntata registrata il 19 dicembre”

La morte di Benedetto XVI ha stravolto il palinsesto di San Silvestro, tra programmi cancellati, altri inseriti all’ultimo momento e qualcuno confermato. E’ il caso de L’Eredità, andato regolarmente in onda, ma con una scritta in sovrimpressione fatta passare ripetutamente nell’arco dell’appuntamento di sabato pomeriggio: “Puntata registrata il 19 dicembre 2022”.

Un avviso che ha di fatto giustificato il clima eccessivamente festoso e i toni entusiasti del conduttore, che non poteva minimamente immaginare di finire incastonato in mezzo a speciali dedicati al Papa Emerito.

Che L’Eredità non vada in diretta è fatto risaputo. Può tuttavia stupire apprendere che le puntate trasmesse siano state registrate addirittura due settimane fa, a riprova di come questo periodo festivo includa a volte prodotti confezionati ampiamente prima del tempo.

Non è la prima volta che una trasmissione è costretta ad ammettere di non essere in diretta. Meno di un anno fa accadde a Le Parole, nel pieno della corsa al Quirinale. Il dibattito, coordinato da Massimo Gramellini, era tutto incentrato sulla possibile candidatura di Silvio Berlusconi. Peccato che pochi istanti prima proprio l’ex premier avesse annunciato il ritiro. Ecco allora pure qui l’obbligo di un crawl di avviso: “Puntata registrata prima del ritiro di Berlusconi”. In quel caso, però, trattandosi di un programma d’attualità, l’autogol fu nettamente più clamoroso.