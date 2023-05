La penultima puntata di Che Tempo Che Fa vince la serata Auditel di domenica 21 maggio 2023 con oltre 2,6 milioni di telespettatori e il 13,5% di share. Certo, la concorrenza non ha dato gran filo da torcere, con Rai 1 che si è regalata un film d’autore come Qui rido io – con Toni Servillo magistrale nei panni di Eduardo Scarpetta per la regia di Mario Martone – senza però scaldare il cuore dei telespettatori, che gli hanno preferito la replica della serie Ridatemi mia moglie su Canale 5. Con l’attualità rimasta accesa solo con uno speciale Controcorrente e con la puntata di prima serata di In Onda, senza Le Iene e senza Non è l’Arena, la controprogrammazione non può dirsi certo agguerrita, ma il risultato di Che Tempo Che Fa in questo ‘sgocciolo’ polemico di stagione è senza dubbio rilevante.

Il conto alla rovescia porta i suoi frutti: l’annuncio del trasferimento a Nove, arrivato alla vigilia della nomina ufficiale del nuovo AD Rai Roberto Sergio e a poche settimane dal termine della stagione tv, ha sicuramente attirato l’attenzione sulle ultime puntate di Che Tempo Che Fa. Sembra quasi un caloroso e simbolico ‘addio’ del pubblico di Rai 3 a uno dei programmi bandiera della rete e dell’azienda, al netto di tutti i trasferimenti vissuti dal format, con alterne fortune, sulle tre reti principali della Rai. Quanta parte di questo pubblico seguirà Fazio e il suo programma su Nove lo vedremo a partire dal prossimo autunno e dipenderà, come sempre da molti fattori, dall’aderenza della nuova proposta alla sua storia all’offerta ‘sostitutiva’ della Rai. Oltre che dalle consolidate abitudini di ascolto dello zoccolo duro dell’ascolto della tv lineare, finora propenso a ‘scavallare’ il numero 7 del telecomando per gli eventi sportivi, o meglio per i match decisivi delle coppe Europee di calcio.

In attesa dei bilanci, che potranno farsi solo lunedì prossimo, all’indomani della puntata conclusiva della stagione, non si può non registrare il dato di ascolto: la puntata di ieri ha ottenuto il dato di ascolto più alto per teste e per share in prima e in seconda serata, con lo share del 13,5% che ha segnato il record stagionale (mentre il record di telespettatori risale a domenica 5 marzo, quando il programma aveva sfiorato i 2.750.000 telespettatori con, tra gli ospiti, Claudio Baglioni ed Elly Schlein, alla sua prima uscita tv dopo la nomina a segretaria del PD).

Interessanti anche i picch della puntata di ieri: picco di ascolto di 3.313.997 spettatori alle 22.10 e picco di share a 17,53% alle 22.20, entrambi durante l’intervento di Luciana Littizzetto. Che va via con Fazio. I modi in cui questa uscita è avvenuta ancor offendono anche nomi Rai, come Massimo Bernardini che di Fazio e dell’addio alla Rai ha parlato con toni anche polemici.

Che Tempo Che Fa, Virginia Raffaele ancora protagonista

La puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 21 maggio ha visto il ritorno di una delle grandi ‘amiche’ del programma, Virginia Raffaele. Impegnata per la prima volta in un ruolo drammatico, la Raffaele ha parlato del suo nuovo film, Denti di Squalo, che la vede protagonista al fianco di Claudio Santamaria, anche lui ospite della trasmissione. Ma la prima parte dell’intervista, in solitaria, è stata l’occasione anche per ripercorrere la carriera dell’attrice e godere ancora della sua straordinaria versatilità. La rivediamo su RaiPlay.

Che Tempo Che Fa, Paola Barale

Ad aver scaldato ‘il cuore’ di chi era impegnato nel second screen della puntata di ieri, ci ha pensato anche la clip dedicata a Paola Barale, ospite de Il Tavolo. La sua carriera condensata in poco più di un minuto ha entusiasmato i ‘nostalgici’ anni ’90.

Il nostro omaggio a Paola Barale 🎥 👏🏻 #CTCF pic.twitter.com/FHUz5WOzpo — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 21, 2023

Nino Frassica e la ‘nuova’ copertina di NOVElla Bella…

Ultima notazione per la ‘rinnovata’ copertina della rivista ‘diretta’ da Nino Frassica: pronto il logo per il trasferimento su Nove. Discovery sarà contenta (anche per i continui promo di Fiorello a Viva Rai 2, ma quella è un’altra storia).