Le settimane di voci che si sono rincorse (e che erano partite anche da TvBlog) si sono fatte sempre più insistenti in questi giorni. Ed oggi, domenica 14 maggio 2023, quelle voci sono diventate conferma. Fabio Fazio lascia la Rai: la sua nuova casa televisiva, dal prossimo autunno, sarà il canale Nove del gruppo Warner Bros. Discovery.

Ad annunciarlo lo stesso gruppo, non a caso a poche ore dalla messa in onda di una delle ultime puntate della stagione di Che Tempo Che Fa, su Raitre (e non possiamo non pensare che questa sera il conduttore ufficializzi la notizia anche in video). Nello stesso comunicato si annuncia anche che insieme a Fazio ritroveremo Luciana Littizzetto, ormai sua imprescindibile compagna di viaggio.

Il contratto, dicono da Warner Bros. Discovery, sarà di quattro anni: “nelle prossime settimane saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza”. Il pensiero va subito proprio a Che Tempo Che Fa, che non avrebbe ostacoli di fronte a sé per un eventuale trasloco su Nove.

Come ci aveva spiegato qualche settimana fa Hit, infatti, due anni fa, in occasione del suo rinnovo con la Rai, Fazio fu costretto a cedere il suo 50% della sua società L’Officina (che produce CTCF) a Banijay per rispettare la norma della tv pubblica per cui nessun conduttore di programmi d’intrattenimento può autoprodursi le trasmissioni con proprie società. All’epoca Fazio aveva anche concesso in licenza alla stessa società il format di Che tempo che fa, con i relativi possibili spin-off. Ecco che, dunque, un passaggio del programma su Nove è assolutamente fattibiile.

“Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio”, è il commento di Alessandro Araimo, GM Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery, “e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera. Il nostro impegno è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l’arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile. Per questo siamo impazienti di iniziare a lavorare insieme, certi che questa sinergia possa far crescere ulteriormente il nostro ricco portfolio di canali tv e ancor più in generale il gruppo Warner Bros. Discovery in Italia. Un gruppo media leader a livello globale che in questi anni ha svolto un ruolo determinante nel far crescere l’industria culturale del Paese, proponendo alla platea italiana un modello nuovo di fare contenuti, capace di distinguersi grazie a generi diversi e contemporanei e di creare con il pubblico un legame solido e di reciproca fiducia spaziando dalla televisione al cinema, dallo streaming ai games e molto altro ancora.”

Va ricordato che questo addio alla Rai non è il primo per Fazio: già nel 2001 il conduttore, lasciata la guida di Quelli che il Calcio, era pronto a sbarcare sulla neonata La 7. A lui era stato affidato lo show di inizio delle trasmissioni (affiancato già allora da Littizzetto) nonché Fab Show, programma di seconda serata che, però, non vide mai la luce. Solo due anni più tardi, nel 2003, il rientro nella tv di Stato, proprio con Che Tempo Che Fa (giunto nell’attuale stagione alla ventesima edizione).

Nel mezzo numerosi speciali da lui condotti, altri due Festival di Sanremo (che si aggiungono ai due presentati prima degli anni Duemila) e la riproposizione del celebre Rischiatutto. Che Tempo Che Fa, però, resta il suo programma di riferimento nonché caso più unico che raro di trasmissione andata in onda su tutti e tre i canali generalisti Rai: dal debutto su Raitre al passaggio su Raiuno (dove ebbe anche uno spin-off nella seconda serata del lunedì), per poi spostarsi su Raidue e, infine, tornare su Raitre.