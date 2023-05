Gli ascolti tv della domenica, con film d’autore su Rai 1, ma in generale tanti film in prima serata, con il ritorno della Gialappa’s Band. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha ottenuto nella presentazione 1.291.000 telespettatori, share 7,56%, nel programma 2.593.000, 13,46%, e nel segmento Il Tavolo 1.855.000, 14,08%. Su Canale 5 Ridatemi mia moglie ha ottenuto 1.841.000 telespettatori, share 9,82% e in seconda serata 1.148.000, 9,96%. Su Rai 1 il film Qui rido io ha registrato 1.660.000 telespettatori, per uno share del 10,24%. Su Italia 1 il film Barry Seal – Una storia americana ha ottenuto un netto di 1.039.000 telespettatori, share 5,83%. Su Rai 2 Crossword Mysteries: Indovinello con il morto 854.000, 4,44%. Su Rete 4 Speciale Controcorrente è stato visto da 765.000 telespettatori, share 3,95%. Su Nove Don’t Forget the Lyrics – Serata speciale ha registrato 593.000 telespettatori, share 3,3%. Su La7 In onda ha registrato 476.000 telespettatori, share 2,45%. SuTv8 GialappaShow (recensione) è stato visto da 300.000 telespettatori, share 3,6%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi 4.319.000, 22,36%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.678.000 telespettatori, share 13,96%. Su Italia 1 NCIS 1.036.000, 5,51%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 682.000, 3,70% e nella seconda 878.000, 4,53%. Su La7 In onda ha fatto registrare 734.000 telespettatori, share 3,83%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 551.000 telespettatori, share 2,98% e su Nove Little Big Italy ha registrato 354.000 telespettatori, share 1,95%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.472.000 telespettatori, share 20,39% e nel game un netto di 3.351.000, 23,94%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.795.000 telespettatori, share 15,60% e nel game 2.369.000, 17,47%. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 614.000, 5,43% e nel segmento Tempi Supplementari 476.000, share 3,55%, mentre NCIS New Orleans un netto di 436.000, 2,67%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto 431.000 telespettatori, share 2,71%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 598.000 telespettatori, share 3,58%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha registrato un netto di 1.572.000, 26,87%, mentre la Santa Messa ha ottenuto 1.608.000, 22,32%, e il Regina Coeli di Papa Francesco 2.072.000, 22,56%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.969.000, 23,18%. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 374.000 telespettatori, share 5,04%, e nel programma 609.000, 5,98%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 156.000, 3,10%, Tg3 Speciale 179.000, 2,98%, O anche no 132.000, 2,10%, Timeline 132.000, 2,06%, e dopo il Tg3 Mediterraneo 393.000, 3,31% e Tg3 Speciale 269.000, 1,89%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 934.000 telespettatori, 14,83%, mentre Melaverde ha registrato 1.884.000 telespettatori, share 17,86%. Su Italia 1 Mom ha registrato 266.000 telespettatori, share 3,52%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 205.000, 2,94%, quindi dopo il Tg il film tv Poirot ha segnato un netto di 304.000, 2,25%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 144.000 telespettatori, share 2,99%, quindi nel segmento News 80.000, 3,05% e nel Dibattito 159.000, 2,79%; L’ingrediente perfetto 90.000, 1,42%, L’aria che tira – Il diario 108.000, 0,83%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.259.000, 16,66%, nella prima parte 2.508.000, 19,07%, nella seconda 2.123.000, 17,35% e nella terza 1.679.000, 14,25%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.588.000, 14,49%. Su Rai 2 Giro d’Italia ha ottenuto 1.716.000, 13,61%; nel dettaglio Giro in Diretta 1.486.000, 11,40%; Giro all’Arrivo 2.121.000, 17,82%; Processo alla Tappa 969.000, 8,82%. Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 1.062.000, 8,23%, e nel segmento Il mondo che verrà 713.000, 5,75%; quindi Rebus 554.000, 4,70%; Kilimangiaro Collection 762.000, 6,91%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.724.000, 19,03%, Beautiful 2.462.000 telespettatori, share 18,22%, Terra Amara 2.397.000, 18,88%, Verissimo – Le storie ha registrato nella prima parte 2.064.000, 17,95% e nella seconda 1.943.000, 17,77%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato 482.000 telespettatori, 3,54%, Due uomini e mezzo 182.000, 1,44%; Person of interest 283.000, 2,57%; Finale BNL – Internazionali di Roma (17.33 – 19.25) 396.000, 3,46%. Su Rete 4 Tg4 – Il diario della domenica 221.000, 1,85%; Colombo ha registrato .000 telespettatori, % di share, mentre Lucky Luke un netto di 295.000, 2,67%. Su La7 Atlantide – Sacrificate Cassino! ottiene 166.000 telespettatori, share 1,29%; il film Il treno 266.000, 2,24%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 366.000 telespettatori, share 6,03%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato nella presentazione 624.000 telespettatori, share 3,67%; Coppa del Mondo FIFA Under 20 Italia – Brasile un netto di 603.000, 5,95%; La domenica sportiva (00.57-1-26) 268.000, 6,21%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 666.000 telespettatori, share 9,86%. Su Italia 1 Pressing nel segmento Highlights 548.000, 4,88% e nel programma 420.000, 7,39% e nei Saluti 232.000, 7,92%. Su Rete 4 il film Frantic ha ottenuto un netto di 283.000, 2,50%. Su La7 il film Schegge di paura 192.000, 1,72%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 4.114.000, 28,73%; ore 20:00 3.960.000, 23,52%.

Tg2 ore 13:00 1.695.000, 12,25%; ore 20:30 1.104.000, 5,93%.

Tg3 ore 14:30 1.567.000, 11,58%; ore 19:00 1.614.000, 12,50%.

Tg5 ore 13:00 3.059.000, 21,92%; ore 20:00 3.695.000, 21,59%.

Studio Aperto ore 12:25 1.206.000, 10,30%; ore 18:30 .000, %.

Tg4 ore 12.00 324.000, 3,47%; ore 18:55 530.000, 4,01%.

Tg La7 ore 13:30 469.000, 3,29%; ore 20:00 763.000, 4,47%.

