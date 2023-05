GialappaShow, ora si ride con la libreria Sky (a rischio esaurimento?). Mago Forest in forma strepitosa, i nuovi personaggi da assestare

La Gialappa’s Band è tornata più in forma che mai. Dopo il passo falso di Mai dire Talk, ultimo programma del trio su Italia 1 risalente alla stagione 2018-2019, con GialappaShow sembra quasi di essere tornati ai fasti di un tempo, anche se il trio adesso è un duo (il signor Carlo ha deciso di ritirarsi in Liguria) e la rete non è più Italia 1, bensì Tv8. Per il canale Sky un colpaccio.

Il trasloco di network televisivo, almeno a giudicare dalla prima puntata, pare aver avuto un effetto rigenerante. Soprattutto Mago Forest, da anni a fianco dell’ex trio, si è rivelato in forma smagliante come se il tempo non fosse mai passato dai primi anni Duemila. Ad accompagnarlo in occasione del kick off di GialappaShow la soubrette Paola Di Benedetto. L’ex gieffina non svolge altro che il suo ruolo di bellona di turno che subisce le battute del conduttore. Forse a distanza di tempo questo schema potrebbe essere rivisto, ma intanto è prevista una co-conduttrice per ogni puntata fino al 2 luglio.

In uno studio tre volte tanto quello di Mediaset, con il cambio di canale adesso non è più possibile commentare i programmi del Biscione. A disposizione è quindi la library di Sky: pur non essendo immensa, i Gialappi sono bravissimi nello scandagliare all’interno del nuovo materiale. Le audizioni di X Factor, le tamarrate di Ex on the beach, MasterChef, la parodia di 4 Hotel, l’aspirazione di Madre di Sensualità a corte di partecipare a Pechino Express: il timore è che il materiale possa esaurirsi in meno di una stagione, ma ai Gialappi va data fiducia.

La ricetta che ha sancito il successo dei programmi della Gialappa’s Band continua dunque a funzionare. Non delude la nuova stagione di Sensualità a corte, con Madre negli irresistibili panni di Laura Pausini. Stefano Rapone, già ottimo stand up comedian che qualche settimana fa ha registrato il sold out al Teatro degli Arcimboldi a Milano, promette benissimo con il portavoce governativo. Il suo busto di Pino Insegno per esempio è stata la genialata di questa prima puntata. Non male l’intelligenza artificiale di Ester Ascione. Il resto rimane da sistemare o quantomeno da snellire.

Ad impreziosire il debutto di GialappaShow l’ospitata dei Neri per Caso, che avrebbero meritato una carriera più scintillante per quanto sono bravi.