Anche TV8 avrà il suo programma comico originale. Stiamo parlando di In & Out – Niente di serio, il nuovo show del canale free-to-air di Sky che vedrà come protagonisti i comici più conosciuti della stand up comedy italiana. A breve, si darà il via alle registrazioni della prima stagione.

I protagonisti di questo nuovo progetto televisivo saranno Francesco De Carlo, Edoardo Ferrario, Michela Giraud, Valerio Lundini, Saverio Raimondo, Stefano Rapone e Daniele Tinti. Nel cast, troveremo anche Martina Catuzzi, Monir Ghassem e i VazzaNikki.

I nove comedian si alterneranno sul palco, esibendosi con i loro monologhi, ma non mancheranno anche pezzi corali, a volte condivisi con ospiti.

La nuova produzione originale di TV8 andrà in onda in prima serata a maggio 2025.

In & Out – Niente di serio: i comici

Valerio Lundini è sicuramente il nome più conosciuto del cast di In & Out – Niente di serio. Nelle ultime stagioni televisive, il comico, attore e musicista romano è stato protagonista del programma Una pezza di Lundini, diventato un cult sui social, ed è apparso anche in Conferenza Stampa e Conversazione, altri due format firmati da Giovanni Benincasa. A breve, lo vedremo anche nella seconda stagione di Faccende Complicate. I VazzaNikki è il progetto musicale al quale fa parte e con il quale si esibisce in tour.

Un altro volto conosciuto ai più è sicuramente quello di Michela Giraud. Reduce dalla sua prima esperienza come regista, l’attrice e comica romana è apparsa in programmi come Colorado, Sbandati, Mai dire Talk, Quelli che…, Michelle Impossible e il recente Red Carpet – Vip al tappeto, disponibile su Prime Video.

Francesco De Carlo, invece, ha preso parte a tante produzioni Rai, come Tutta colpa della Brexit, Data Comedy Show, Nemico pubblico, Aggratis! NeriPoppins, e a numerosi programmi di Comedy Central.

Saverio Raimondo, invece, recentemente, è apparso in Tango, In altre parole, Radio2 Social Club, Tim Summer Hits, e in passato ha anche condotto il DopoFestival e commentato l’ESC.

Stefano Rapone e Daniele Tinti, invece, sono i creatori e conduttori di uno dei podcast più seguiti negli ultimi anni, Tintoria.

Edoardo Ferrario, infine, fa parte del cast della serie di Maccio Capatonda uscita recentemente, Sconfort Zone. Negli ultimi due anni, ha lavorato per i programmi Gialappashow, LOL e Prova prova sa sa.