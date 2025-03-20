F1 GP Cina 2025: orari Italia, TV8, Gara, Qualifiche, Sprint

Ad una settimana dall’inizio del nuovo campionato mondiale, torna il circus della Formula 1 con la seconda prova di questa stagione che si correrà in Cina, sul Circuito di Shanghai, domenica 23 marzo 2025.

Il Mondiale 2025 non è iniziato nel migliore dei modi per la Ferrari che, in Australia, ha rimediato solo un ottavo posto con Charles Leclerc e un decimo posto per Lewis Hamilton, alla sua prima gara con la Rossa. Ottimo esordio, invece, per l’italiano Andrea Kimi Antonelli che, con la sua Mercedes, partito in sedicesima posizione, ha conquistato il quarto posto finale, diventando il secondo pilota più giovane della storia ad andare a punti in una gara di F1. In Australia, Lando Norris, con la sua McLaren, è salito sul gradino più alto del podio, davanti al campione del mondo in carica Max Verstappen (Red Bull) e alla Mercedes di George Russell.

Il GP di Cina 2025 di Formula 1 andrà in onda in diretta interamente su Sky Sport, in diretta su TV8 per quanto riguarda Qualifiche Sprint, Sprint e Qualifiche e in differita su TV8 per quanto concerne la Gara. Le telecronache saranno a cura di Carlo Vanzini, con il commento di Marc Gené e le analisi tecniche di Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. Gli approfondimenti Pre e Post Gara, invece, saranno affidati a Davide Camicioli, affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con collegamenti in diretta dai box con Mara Sangiorgio. Fabio Tavelli, infine, condurrà Race Anatomy.

Di seguito, trovate la programmazione tv completa.

F1 GP Cina 2025: Sky

Di seguito, trovate la programmazione del GP di Cina 2025 di F1 (e anche di F1 Academy) per quanto riguarda Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW).

F1 GP Cina 2025, orari Italia: Giovedì 20 marzo

Ore 12.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 13: conferenza stampa piloti

F1 GP Cina 2025, orari Italia: Notte giovedì 20-venerdì 21 marzo

Ore 2: F1 Academy – Prove Libere

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7: F1 Academy – Qualifiche

Ore 8: Paddock Live

Ore 8.30: F1 – Qualifiche Sprint

Ore 9.30: Paddock Live

Ore 9.45: Paddock Live Show

Ore 10.15: conferenza stampa Team Principal

F1 GP Cina 2025, orari Italia: Notte venerdì 21-sabato 22 marzo

Ore 3.15: Paddock Live

Ore 4: F1 – Sprint

Ore 5: Paddock Live

Ore 6.45: F1 Academy – Race 1

Ore 7.50: Paddock Live

Ore 8: F1 – Qualifiche

Ore 9.15: Paddock Live

Ore 9.45: Paddock Live Show

Ore 10: F1 – Sprint (replica)

Ore 11.15: F1 – Qualifiche (replica)

Ore 13: F1 – Sprint (replica)

Ore 14: F1 – Qualifiche (replica)

Ore 15.45: F1 – Sprint (replica)

Ore 16.45: F1 – Qualifiche (replica)

F1 GP Cina 2025, orari Italia: Notte sabato 22-domenica 23 marzo

Ore 3.40: F1 Academy – Race 2

Ore 6.30: Paddock Live

Ore 8: F1 – Gara

Ore 10: Paddock Live

Ore 10.30: Debriefing

Ore 11: Notebook

Ore 11.15: Race Anatomy

Ore 14: F1 – Gara (replica)

Ore 16.30: F1 – Gara (replica)

F1 GP Cina 2025: TV8

Il GP di Cina 2025 sarà visibile in diretta e in chiaro su TV8 per quanto riguarda Qualifiche Sprint, Sprint e Qualifiche e in differita per quanto concerne la Gara. Gli orari riguardanti le Qualifiche Sprint, la Sprint e le Qualifiche, quindi, sono gli stessi indicati nella programmazione di Sky. La Sprint, inoltre, sarà replicata sabato 22 marzo alle ore 14 mentre le Qualifiche saranno replicate sempre sabato 22, alle ore 15:20.

La Gara, invece, andrà in onda in differita su TV8, domenica 23 marzo, alle ore 14 (il Paddock Pre Gara avrà inizio alle ore 12:30 mentre il Paddock Post Gara andrà in onda alle ore 16).