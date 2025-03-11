F1 GP Australia 2025: orari Italia, TV8, Gara, Qualifiche

Questo weekend torna il circus della Formula 1 con la 75esima edizione del campionato mondiale, con la prima gara che si correrà domenica 16 marzo in Australia, sul Circuito Albert Park di Melbourne.

Per quanto riguarda le novità di questa stagione, occhi puntati, ovviamente, su Lewis Hamilton che, dopo dodici anni in Mercedes, quest’anno correrà in Ferrari, con Charles Leclerc compagno di scuderia. L’ex ferrarista Carlos Sainz Jr., invece, quest’anno gareggerà con la Williams. In Mercedes, invece, al posto di Hamilton, ci sarà il pilota italiano Andrea Kimi Antonelli. Da segnalare, inoltre, anche la presenza dell’ex ferrarista Oliver Bearman, che l’anno scorso ha preso parte in due gran premi e che quest’anno correrà con la Haas.

Campione in carica è Max Verstappen che, con la sua Red Bull, ha conquistato il titolo piloti nelle ultime quattro stagioni di F1. La scuderia campione in carica per quanto riguarda il titolo costruttori, invece, è la McLaren che, quest’anno, correrà con i confermati Lando Norris e Oscar Piastri.

Il GP d’Australia 2025 di Formula 1 andrà in onda in diretta interamente su Sky Sport e in differita su TV8 per quanto riguarda Qualifiche e Gara. Le telecronache saranno a cura di Carlo Vanzini, con il commento di Marc Gené e le analisi tecniche di Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. Gli approfondimenti Pre e Post Gara saranno affidati a Davide Camicioli, affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con collegamenti in diretta dai box con Mara Sangiorgio. Fabio Tavelli, infine, condurrà Race Anatomy.

Di seguito, trovate la programmazione tv completa.

F1 GP Australia 2025: Sky

Di seguito, trovate la programmazione del GP d’Australia 2025 di F1 (ma anche di F2 e di F3) per quanto riguarda Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW).

F1 GP Australia 2025, orari Italia: Giovedì 13 marzo

Ore 12.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 13: conferenza stampa piloti

F1 GP Australia 2025, orari Italia: notte giovedì 13-venerdì 14 marzo

Ore 22.45: F3 – Prove Libere

Ore 23.55: F2 – Prove Libere

Ore 2.15: Paddock Live

Ore 2.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 3.30: Paddock Live

Ore 3.55: F3 – Qualifiche

Ore 5.45: Paddock Live

Ore 6: F1 – Prove Libere 2

Ore 7: Paddock Live

Ore 7.25: F2 – Qualifiche

Ore 8.15: Paddock Live Show

Ore 8.45: conferenza stampa Team Principal

F1 GP Australia 2025, orari Italia: notte venerdì 14-sabato 15 marzo

Ore 1.10: F3 – Sprint Race

Ore 2.15: Paddock Live

Ore 2.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 3.30: Paddock Live

Ore 4.10: F2 – Sprint Race

Ore 5.15: Warm Up

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 6: F1 – Qualifiche

Ore 7.15: Paddock Live

Ore 7.45: Paddock Live Show

Ore 12: F1 – Qualifiche (replica)

Ore 14: F1 – Qualifiche (replica)

F1 GP Australia 2025, orari Italia: notte sabato 15-domenica 16 marzo

Ore 22.55: F3 – Feature Race

Ore 1.25 F2 – Feature Race

Ore 3.30: Paddock Live

Ore 5: F1 – Gara

Ore 7: Paddock Live

Ore 7.30: Debriefing

Ore 8: Notebook

Ore 8.15: Race Anatomy

Ore 9.45: F1 gara (replica)

Ore 14: F1 gara (replica)

F1 GP Australia 2025: TV8

Il GP d’Australia 2025 sarà visibile in differita e in chiaro su TV8 per quanto riguarda Qualifiche e Gara.

Sabato 15 marzo, alle ore 13:30, andranno in onda le Qualifiche (il Paddock Pre Qualifiche avrà inizio alle ore 13).

Domenica 16 marzo, alle ore 14, andrà in onda la Gara (il Paddock Pre Gara avrà inizio alle ore 12:30 mentre il Paddock Post Gara andrà in onda alle ore 16).