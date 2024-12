Questo fine settimana, si chiuderà la stagione 2024 della Formula 1 con il Gran Premio di Abu Dhabi che si correrà sul Circuito di Yas Marina, negli Emirati Arabi Uniti, domenica 8 dicembre.

Se Max Verstappen si è già laureato da tempo Campione del Mondo, con la sua Red Bull, per la quarta volta consecutiva, il campionato costruttori, invece, è ancora aperto e si deciderà proprio all’ultima gara. A contenderselo saranno la McLaren e la Ferrari, divise in classifica da soli ventuno punti.

La Ferrari, che non vince il titolo costruttori dal 2008 (grazie a Kimi Räikkönen e Felipe Massa), potrà laurearsi Campione del Mondo se vincerà il GP di Abu Dhabi, conquistando 21 punti in più della McLaren, non vincendo il GP di Abu Dhabi e conquistando 22 punti in più della McLaren, in caso di doppietta ma con i piloti McLaren fuori dal podio, con un secondo e terzo posto a patto che le McLaren arrivino al massimo settima e ottava o con un quarto e quinto posto a patto che le McLaren si piazzino fuori dalla zona punti. In caso di parità punti, si guarderebbe il numero di GP vinti. In caso di ulteriore parità, conterebbe il numero di secondi posti ottenuti.

Il GP di Abu Dhabi di Formula 1 andrà in onda in diretta interamente su Sky Sport e in differita su TV8 per quanto riguarda Qualifiche e Gara. Le telecronache saranno a cura di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli, invece, condurrà gli approfondimenti pre e post gara insieme a Vicky Piria.

Di seguito, trovate la programmazione tv.

GP Abu Dhabi 2024, F1: orari e dirette

Di seguito, trovate la programmazione del GP di Abu Dhabi 2024 di F1 (ma anche di F2 e di F1 Academy) per quanto riguarda Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW).

Giovedì 5 dicembre

Ore 11.30: conferenza stampa piloti

Ore 15.15: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 6 dicembre

Ore 6.45: F1 Academy – Prove Libere

Ore 8: F2 – Prove Libere

Ore 10.15: Paddock Live

Ore 10.30: F1 – Prove libere 1

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 11.55: F2 – Qualifiche

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14: F1 – Prove libere 2

Ore 15: Paddock Live

Ore 15.30: F1 Academy – Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Sabato 7 dicembre

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: F1 – Prove libere 3

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 13.10: F2 – Sprint Race

Ore 14.15 Warm Up

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.30: Paddock Live Show

Ore 17.10: F1 Academy – Gara 1

Domenica 8 dicembre

Ore 8.20: F1 Academy – Gara 2

Ore 10.20: F2 – Feature Race

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14: F1 – Gara

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: Debriefing

Ore 17: Notebook

Ore 17.15: Race Anatomy

GP Abu Dhabi 2024, F1: orari TV8

Il Gran Premio di Abu Dhabi 2024 sarà visibile anche in differita e in chiaro su TV8 per quanto riguarda Qualifiche e Gara.

Sabato 7 dicembre, alle ore 18:30, andranno in onda le Qualifiche (il Paddock Pre Qualifiche avrà inizio alle ore 18 mentre il Paddock Post Qualifiche andrà in onda alle ore 19:45).

Domenica 8 dicembre, alle ore 17, andranno in onda la Gara (il Paddock Pre Gara avrà inizio alle ore 15:30 mentre il Paddock Post Gara andrà in onda alle ore 19).

Formula 1 2024: classifica

Max Verstappen, essendosi laureato Campione del Mondo con la sua Red Bull, ovviamente, è primo con 429 punti. Al secondo posto, troviamo Lando Norris con 349 punti e in terza posizione c’è Charles Leclerc con 341 punti.

Nella classifica costruttori, invece, la McLaren è prima con 640 punti. In seconda posizione, c’è la Ferrari con 619 punti. La Red Bull è al terzo posto con 581 punti.