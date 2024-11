Rush finale per quanto riguarda la stagione 2024 della Formula 1 che torna, questo fine settimana, con la ventitreesima e penultima prova ossia il Gran Premio del Qatar, che si correrà sul Lusail International Circuit di Doha, domenica 1° dicembre.

A Las Vegas, lo scorso weekend, Max Verstappen si è laureato Campione del Mondo, con la sua Red Bull, per la quarta volta consecutiva. Nello scorso gran premio, infatti, al pilota olandese è bastato il quinto posto (con Lando Norris sesto) per assicurarsi matematicamente il titolo nella classifica piloti.

Parlando, invece, della classifica costruttori, il discorso è ancora aperto. Con il terzo e il quarto posto di Sainz Jr. e Leclerc (non senza qualche polemica tra i due piloti), la Ferrari si è ulteriormente avvicinata alla McLaren che, oltre al sesto posto di Norris, si è dovuta accontentare anche del settimo posto di Piastri. La distanza tra le due scuderie, ora, è di soli 24 punti.

Il GP del Qatar di Formula 1 andrà in onda in diretta interamente su Sky Sport, in diretta su TV8 per quanto concerne la Sprint e in differita su TV8 per quanto riguarda Qualifiche Sprint, Qualifiche e Gara. Le telecronache saranno a cura di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli, invece, condurrà gli approfondimenti pre e post gara insieme a Vicky Piria.

Di seguito, trovate la programmazione tv.

GP Qatar 2024, F1: orari e dirette

Di seguito, trovate la programmazione del GP del Qatar 2024 di F1 (ma anche di F2 e di F1 Academy) per quanto riguarda Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW).

Giovedì 28 novembre

Ore 15.30: conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 29 novembre

Ore 10.55: F1 Academy – Prove Libere 1

Ore 12: F2 – Prove Libere

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: F1 – Prove libere 1

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 15.55: F1 Academy – Prove Libere 2

Ore 17.05: F2 – Prove Libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.30: F1 – Qualifiche Sprint

Ore 19.20: Paddock Live

Ore 19.45: Paddock Live Show

Sabato 30 novembre

Ore 13.10: F1 Academy – Qualifiche

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 15: F1 – Sprint

Ore 15.50: Paddock Live

Ore 17.15: F2 – Sprint Race

Ore 18.15 Warm Up

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 19: F1 – Qualifiche

Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.30: Paddock Live Show

Ore 21: F1 Academy – Gara 1

Domenica 1° dicembre

Ore 12: F1 Academy – Gara 2

Ore 13.15: F2 – Feature Race

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 17: F1 – Gara

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.30: Debriefing

Ore 20: Notebook

Ore 20.15: Race Anatomy

GP Qatar 2024, F1: orari TV8

Il Gran Premio del Qatar 2024 sarà visibile anche in differita in chiaro su TV8 per quanto riguarda Qualifiche e Gara e in diretta in chiaro per quanto riguarda la Sprint.

Sabato 30 novembre, alle ore 13, andranno in onda le Qualifiche Sprint; alle ore 15, invece, andrà in onda la Sprint; alle ore 21:30, invece, andranno in onda le Qualifiche.

Domenica 1° dicembre, infine, alle ore 21:30, andrà in onda la Gara.

Formula 1 2024: classifica

Come già scritto in precedenza, quindi, Max Verstappen con la sua Red Bull si è laureato Campione del Mondo grazie ai 403 punti ottenuti in 22 gran premi. Al secondo posto, troviamo Lando Norris con 340 punti e in terza posizione c’è Charles Leclerc con 319 punti.

Nella classifica costruttori, invece, la McLaren è ancora al primo posto con 608 punti. In seconda posizione, c’è la Ferrari, con 584 punti. La Red Bull, infine, è terza con 555 punti.