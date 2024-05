Analisi Auditel della serata di sabato 11 maggio 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 28% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca l’8% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 5% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con l’anteprima dell’Eurofestival 2024. Segue la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia nella corsia che va dal 15 al 20% di share. Abbiamo poi le curve di In altre parole, NCIS, Che sarà nei pressi della linea del 5% di share.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando fin verso la linea del 30% di share con la telecronaca diretta da Malmö della finale dell’Eurofestival della canzone 2024. Picco in valori assoluti alle ore 22:23 durante l’esibizione della rappresentante per l’Italia di 6.663.570 telespettatori. Poi la curva blu dei valori assolti cala e staziona poco sopra i 5 milioni di telespettatori per tutto il resto della serata, ma con la curva dello share che ovviamente sale con il calo della platea televisiva, fino a toccare il 60% di share durante la proclamazione della nazione vincitrice, ovvero la Svizzera, giusta vittoria guadagnata dal’ottimo Nemo.

Segue lontana anni luce al secondo posto la curva arancione di Canale 5 con il film I cassamortari nei pressi della linea del 10% di share e poco più di un milione di telespettatori. Abbiamo poi al terzo posto, che in seconda serata diventa secondo, la curva gialla di Rete 4 con l’immortale lungometraggio Il piccolo lord.

