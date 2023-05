Roberto Sergio è il nuovo AD Rai. La nomina del nuovo Amministratore Delegato è stata ufficializzata questa mattina, lunedì 15 maggio, all’inizio di una settimana che già si preannuncia molto calda a Viale Mazzini. Sergio prende il posto di Carlo Fuortes, dimessosi pochi giorni fa.

La notizia della nomina di Roberto Sergio come nuovo Amministratore Delegato della Rai è arrivata con una nota stampa pubblicata dall’US Rai:

“Si è svolta in data odierna l’Assemblea degli Azionisti, che ha formalizzato la designazione di Roberto Sergio quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione Rai, indicandolo per la carica di Amministratore Delegato.

A seguito di tale indicazione, il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi successivamente, ha provveduto a nominare Roberto Sergio quale nuovo Amministratore Delegato, con decorrenza immediata.

Espletate le formalità di rito, nel corso della riunione il nuovo Amministratore Delegato ha comunicato di voler nominare Paola Marchesini quale direttore dello Staff Amministratore Delegato e di voler affidare a Gianpaolo Rossi il ruolo di Direttore Generale Corporate, ruolo precedentemente ricoperto ad interim dall’Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione Rai ringrazia l’Amministratore Delegato uscente Carlo Fuortes per il ruolo svolto”.

Chi è Roberto Sergio, nuovo Ad Rai?

Dell’arrivo di Sergio come AD Rai si parla ormai da tempo: il suo nome era circolato nei nostri retroscena e aveva trovato ufficialità nel momento in cui Ninistro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha prima designato Roberto Sergio nel Consiglio di amministrazione della Rai e ne ha quindi proposto la nomina ad AD fino al termine del mandato del CdA, in scadenza a giugno 2024. L’Assemblea dei Soci, composta da MEF e SIAE, ha dunque accettato la proposta del Governo e ha nominato Roberto Sergio nuovo AD.

Classe 1960, Sergio entra in Rai nel 2004 come responsabile dell’area Nuovi media, incarico che ricopre fino al 2007, quando assume la presidenza della Sipra, oggi Rai Pubblicità. Membro del CdA di Rai Net, Rai Click e Rai Sat, diventa poi presidente di Rai Way nel 2012; nel 2015 diventa vicedirettore della Direzione Razio, nel 2017 ne diventa direttore; dal 2019 siede nel consiglio di amministrazione di PER – Player Editori Radio, dal 2020 di Rai Com. Curriculum completo e scheda la troviamo sul sito Rai.

Le altre nomine

Come emerge dalla nota Rai, il nuovo AD ha nominato Paola Marchesini, già direttrice di Rai Radio 2, direttore dello Staff Amministratore Delegato. Inoltre ha intenzione di affidare a Giampaolo Rossi il ruolo di Direttore Generale Corporate, ruolo precedentemente ricoperto ad interim dall’Amministratore Delegato. Si parlava infatti di un ‘tandem’ alla guida operativa della Rai: classe 1966, Giampaolo Rossi ha una lunga esperienza manageriale alle spalle, ha collaborato con Il Giornale, è docente universitario e membro del CdA; il curriculum completo è sul sito Rai.