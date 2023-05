Oggi tutti i media davano conto di alcune frizioni nella maggioranza governativa rispetto alla nomina del nuovo amministratore delegato della Rai. Lunedì scorso, come è noto, Carlo Fuortes si è dimesso da questo incarico, in seguito a tutte le pressioni ricevute negli ultimi mesi rispetto alla sua permanenza sullo scranno più alto della televisione pubblica. Il suo gesto ha certamente colto di sorpresa qualcuno, tanto che negli ultimi giorni, secondo ricostruzioni attendibili che abbiamo avuto di modo di verificare, le frizioni nella maggioranza si sono acuite rispetto al tema nomine, Rai compresa.

Oggi, giornata di consiglio dei ministri, secondo quanto trapelato, non sarebbe in programma la nomina del nuovo amministratore delegato della Rai, ma secondo quanto apprende TvBlog, pare che cosi non sarà. Pare infatti, notizia dell’ultima ora, che oggi possa essere nominato il nuovo AD di viale Mazzini nella persona di Roberto Sergio. L’attuale capo della radiofonia Rai dunque oggi potrebbe ricevere l’incarico da parte del governo, diventando quindi, dopo tutti i passaggi necessari e obbligati, il nuovo numero uno di viale Mazzini.

In seguito, a nomina ratificata, Sergio provvederà a nominare il direttore generale e qui si aprirebbero nuovi scenari legati alle frizioni nella maggioranza di cui sopra. Potrebbe accadere che i direttori generali alla fine siano due, con Marcello Ciannamea al prodotto e Giampaolo Rossi alla corporate. In questo caso Stefano Coletta potrebbe conservare l’intrattenimento prime time, mentre se Ciannamea venisse nominato al prime time, con Rossi direttore generale al prodotto, allora per l’ex direttore di Rai1 si potrebbero aprire le porte del day time. Angelo Mellone, che non si straccerebbe le vesti per il day time, resterebbe vice direttore, per poi passare alla direzione di Rai fiction con il nuovo consiglio di amministrazione Rai del 2024.

Per le direzioni di Tg sempre in campo Gian Marco Chiocci al Tg1, con Nicola Rao fra la direzione del Tg2 e quella degli approfondimenti, dove il buon Paolo Corsini è sempre in pole position. Qualora Rao passasse agli approfondimenti Antonio Preziosi agguanterebbe la direzione del Tg2. Vedremo dunque se oggi nel consiglio dei ministri verrà decisa la nomina del nuovo AD Rai, oppure se si dovrà attendere la prossima settimana.