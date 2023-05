Nel corso dell’odierna puntata di Tv Talk, il contenitore del sabato pomeriggio di Rai 3 che commenta la tv della settimana, il conduttore Massimo Bernardini ha letto una dichiarazione sull’uscita di Fabio Fazio dalla Rai.

Il giornalista ha esordito in questo modo, subito dopo il momento dei Retveet:

“L’addio alla Rai di Fabio Fazio. Se ne parla da giorni. Ecco permettetemi semplicemente di mettere le cose in fila, fuori da ogni polemica strumentale. Insomma, è successa una cosa paradossale.

Bernardini è poi passato a citare quelli che secondo lui costituiscono i momenti migliori di Fazio in Rai, con una frecciata alla dirigenza di viale Mazzini:

Nella fase della carriera in cui Fazio ha toccato i punti più alti, soprattutto del servizio pubblico, per cui ha sempre lavorato – penso al dialogo con Papa Francesco, penso alla serata sulla Shoah con Liliana Segre, la Rai ha tergiversato a lungo sulla decisione di rinnovargli il contratto per Che Tempo Che Fa. Un programma autorevole e di grande successo di questa rete, di Rai 3.

Infine, il commento sulla perdita del conduttore genovese:

Lui di conseguenza, come abbiamo sentito, ha accettato l’offerta di un altro editore per le prossime 4 stagioni. Ora, forse in Rai ci sono delle voci che mancano e che nel caso è doveroso aggiungere. Ma qui si tratta di una voce importante che viene a mancare e a perderci alla fine sono l’autorevolezza e la forza del servizio pubblico”.

L’editore a cui Massimo Bernardini si riferisce nella dichiarazione letta a Tv Talk è ovviamente Discovery, il gruppo televisivo americano che avrebbe messo sul piatto per Fabio Fazio 2,5 milioni di euro l’anno (in Rai ne percepiva 1,9 a stagione).

Fabio Fazio: cosa farà su Discovery

Con ogni probabilità Fazio riproporrà su Nove, rete ammiraglia del gruppo, proprio Che Tempo Che Fa. In questa avventura lo seguirà anche la comica Luciana Littizzetto, mentre non si sa ancora se sarà della partita anche Filippa Lagerback.

Ma il compito del conduttore non si esaurirà con il trasferimento della sua creatura da Rai 3 a Nove. Per Fazio si profila anche un futuro da responsabile editoriale del canale, con l’obiettivo di sviluppare nel nostro Paese il prodotto Warner Bros.

Su Nove Fabio Fazio ritroverà Maurizio Crozza, finora l’unico pezzo da novanta del gruppo, che da diverse stagioni porta ottimi risultati di share con l’unico one man show della tv italiana, ovvero Fratelli di Crozza. I due condividono l’agente, ovvero Beppe Caschetto.

Per quanto riguarda Tv Talk, invece, il programma che analizza la televisione nostrana ha appena ricevuto la riconferma per la prossima stagione. Con la trasmissione di Massimo Bernardini ci saranno ancora su Rai 3 anche Il Cavallo e la Torre, Mezz’ora in più, Cartabianca e Report. Proprio quest’ultimo programma sarebbe candidato a sostituire Che Tempo Che Fa alla domenica sera, ma il conduttore Sigfrido Ranucci sarebbe di tutt’altro avviso.