Fabio Fazio lascia (per la seconda volta, la prima risale al 2001) la Rai per passare su Nove, dove a partire dal prossimo autunno sarà alla guida del nuovo Che tempo che fa, format di cui è titolare. Sul canale del gruppo Warner Bros. Discovery, il conduttore si porterà il gruppo di lavoro che lo accompagna da anni, a partire dagli autori (Gianluca Brullo, Walter Fontana, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva e Edoardo Segantini, più Stefano Faure, Giacomo Freri, Giacomo Papi e Antonietta Zaccaro) e dalla casa di prodizione, l’OFFicina, che fondò nel 2017 e le cui quote dovette cedere nel 2021 a Banijay, dopo l’adozione da parte della Rai della norma che prevede che nessun conduttore di programmi di intrattenimento possa produrre le trasmissioni con la propria società.

Con Fabio Fazio nel contenitore che molto probabilmente andrà in onda sempre la domenica sera su Nove ci sarà sicuramente Luciana Littizzetto, che rimarrà la protagonista dello spazio satirico. Ipotizzabile che nel trasloco sul canale di Discovery venga coinvolta anche Filippa Lagerback, che dal 2006 è nel cast fisso di Che tempo che fa (stasera assente causa covid). Altra fidatissima figura alla quale Fazio non rinuncerà sarà quella di Monica Tellini, responsabile casting di Che tempo che fa: grazie a lei in questi anni il programma è riuscito a strappare alla concorrenza ospiti di grandissimo prestigio, dall’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama a Bill Gates, passando per alcune star del mondo dello spettacolo mondiale come Lady Gaga, Quentin Tarantino, George Clooney e Sharon Stone.

Fazio su Nove – il cui volto di punta fino ad oggi è Maurizio Crozza (i due condividono l’agente, il potente Beppe Caschetto, lo stesso della Littizzetto) – non sarà soltanto un conduttore, ma rivestirà anche un ruolo di responsabilità editoriale, con l’obiettivo di sviluppare in Italia il gruppo Warner Bros. Discovery. Il contratto firmato è di durata quadriennale, con un compenso che sarebbe nettamente superiore a quello previsto nell’attuale accordo in scadenza con la Rai.

L’ipotesi più concreta ad oggi è che Fazio, definito dal dirigente di Warner Bros. Discovery Alessandro Araimo “un fuoriclasse e uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana“, su Nove oltre a Che tempo che fa sia a capo anche della produzione di una serie di contenuti speciali.

L’ultima puntata di Che tempo che fa targata Rai andrà in onda su Rai3 domenica 28 maggio dalle ore 20.00. Quella fascia di palinsesto dalla prossima stagione – non si sa ancora su quale rete – potrebbe essere occupata da Massimo Giletti, al rientro sulla tv pubblica. Ma questa è un’altra storia.