Fazio, le prime parole da (quasi) ex Rai: “Non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni”

L’attesa era tutta per lui. Per lui e per le sue prime parole, nel giorno dell’annuncio del suo trasloco a Nove a partire dal prossimo autunno. Una notizia attesa, che però ha fatto ugualmente rumore, in una domenica in cui Fabio Fazio avrebbe dovuto partecipare a Domenica In per omaggiare Claudio Baglioni, salvo poi declinare l’invito, come confessato da Mara Venier.

Ecco allora che già il collegamento all’interno del Tg3 della sera ha assunto le sembianze del mini evento.

“Il mio lavoro continuerà altrove – ha esordito il conduttore di Che tempo che fa – d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni, me ne sono reso conto”. Frase che è parsa una chiara allusione all’attuale governo che, per voce di Matteo Salvini, non ha nascosto la soddisfazione per l’addio del volto Rai, che sarà seguito anche da Luciana Littizzetto.

“Il mio lavoro continuerà altrove. D’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni e me ne sono reso conto.” – @fabfazio al @Tg3web sulla terzultima puntata di #CTCF pic.twitter.com/r2Wfyf9Uh2 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 14, 2023

“Continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove, che è quello che ho sempre fatto in questi quarant’anni e non posso che esprimere anche in questa occasione gratitudine nei confronti di tutte le persone con cui ho lavorato per tutta la vita in Rai. Conserverò solo un ricordo meraviglioso”.

Tempo di un’interruzione pubblicitaria e, all’inizio della trasmissione, Fazio è stato accolto da un applauso più fragoroso del solito. Alzatosi in pieni, ha poggiato più volte la mano sul cuore, per poi voltare immediatamente pagina: “Grazie mille, benvenuti. Andiamo avanti tranquilli”.