Fabio Fazio lascia la Rai: “Non si può essere adatti a tutte le stagioni”

Il commento del conduttore dopo la notizia della sua uscita dalla Rai per andare al gruppo Warner Bros. Discovery

Fabio Fazio, a poche ore dall’annuncio che lascia la Rai per passare a Warner Bros. Discovery, ha commentato la notizia televisiva del giorno durante la puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 14 maggio 2023. “Io sono in Rai da 40 anni”, ha detto il conduttore, “però non si può essere adatti a tutte le stagioni. Non ci sono uomini adatti a tutte le stagioni, almeno io non credo di esserlo. E quindi con grande entusiasmo intraprendo un nuovo cammino fatto di novità, e spero di invenzione, di creatività, anzi ne sono sicuro”.

Fazio non dimentica gli anni passati in Rai: “Qui ho trascorso 40 anni e questo lo dico perché con l’occasione voglio davvero ringraziare tutte le persone, migliaia di persone, che ho incontrato in questi 40 anni, con cui ho lavorato e da cui soprattutto ho imparato, avevo 18 anni quando ho cominciato. E questo lo dico perché io non posso che avere gratitudine nei confronti della Rai, anche perché se dicessi mai – e non accadrà – qualcosa di scortese, è come se lo dicessi contro di me. La Rai ha 70 anni e di questi 70 anni, 40 li ha trascorsi con me e io con lei. E quindi siamo in qualche modo la stessa cosa. Per questo ne approfitto e dico un grazie sincero a tutti e grazie al pubblico, e comunque, ci ritroveremo, altrove ma ci ritroveremo”.

Al termine del blocco dedicato all’attualità, infine, ha aggiunto: “Vorrei che fosse chiarissimo che sia io, ma penso di parlare anche a nome di Luciana e di chiunque, che non abbiamo alcuna intenzione e nessuna vocazione ad essere considerati vittime o martiri, siamo persone fortunatissime che avranno l’occasione di continuare serenamente altrove il proprio lavoro. Grazie infinite”. La puntata integrale si può vedere in streaming su RaiPlay.