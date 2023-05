Un messaggio su WhatsApp che ha il sapore di una promessa: stuzzicato da Fiorello, l’AD Rai Roberto Sergio è ‘intervenuto’ in diretta nella puntata di Viva Rai2 di oggi, lunedì 22 maggio, per commentare un’uscita dello showman e, a margine, ne ha approfittato anche per ‘rassicurarlo’ sul suo futuro. Non ci sarà bisogno di ‘traslocare’ a Discovery: stando a quanto scritto dal neo AD, la Rai non ha nessuna intenzione di lasciar andar via Fiorello da Viale Mazzini.

Tutto nasce da un commento di Fiorello sullo sciopero dei lavoratori Rai previsto per venerdì 26 maggio, ma poi revocato dopo il colloquio avuto nei giorni scorsi dalle rappresentanze sindacali con il nuovo Amministratore Delegato.

“Il nuovo AD, l’uomo dagli otto nomi, ha scongiurato lo sciopero facendo delle promesse, che poi non manterrà sicuramente, per cui hanno detto ‘Vabbè, non lo facciamo più lo sciopero…’. Ma le manterrà le promesse? Roberto, o Sergio, le manterrai queste promesse? Se hai il coraggio, chiamami in diretta… Se non mi chiami è finita! Andiamo tutti a Discovery!”

ha stuzzicato Fiorello prima di mandare il Golden Minute, lo spazio tra i più ‘amati’ da Rai Pubblicità. Ma immaginiamo che anche Discovery (o meglio Warner Bros. Discovery) stia godendo per i continui riferimenti al gruppo fatti da Fiorello, che ormai li usa come ‘minaccia’ a ogni pie’ sospinto dopo il passaggio di Fazio a Nove. Per di più con riferimenti per nulla velati ai cachet più alti rispetto a quelli Rai: e anche questo ha l’aria di un messaggio a nuora perché suocera intenda…

Al rientro dal nero, Fiorello legge – e mostra – il messaggio ricevuto dall’AD:

“Spiritosone. Sono un dipendente Rai. Non faccio promesse, prendo impegni e sono certo di poterli rispettare. E tu rimarrai in Rai con tutti noi”.

Il momento è diventato immediatamente il cult della puntata di stamani

da “Viva Rai 2” del 22 maggio 2023. La puntata è visibile integralmente su Rai Play.

Quando finisce Viva Rai 2?

L’AD, dunque, ha risposto – dando per buona l’autenticità del messaggio ricevuto dai vertici Rai sulla fiducia per lo showman e sulla base della sua reazione – e ha provveduto a rassicurare lavoratori Rai e anche Fiorello. Una rassicurazione che, per estensione, copre tutta la squadra che vorrà confermare al suo fianco. Nel dubbio, c’è sempre il progetto ‘Teleminkia’ in corso…

Intanto questa stagione di Viva Rai 2 è agli sgoccioli, dal momento che si chiude il 9 giugno, e il pubblico spera in un ritorno dal prossimo autunno: la ‘sveglia’ col varietà di Fiore e della sua squadra autoriale (che il Signore li abbia in gloria) è diventata rapidamente un’abitudine di ascolto nella primissima mattina televisiva.

Tornando alla puntata di oggi, possiamo dire che Fiorello ha avuto il ‘cliffhanger’ che voleva per il temuto Golden Minute e anche che la sua strategia per stanare i desiderata funziona: