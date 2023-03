Viva Rai 2, Fiorello: “Ci epurano? E noi fondiamo Teleminkia”

Fiorello ‘fonda’ Teleminkia in diretta tv con ‘il supporto’ dei sodali Fabrizio Biggio e Mauro Casciari e con gli amici ‘fraterni’ Amadeus e Giuseppe Fiorello: è successo nella puntata di Viva Rai 2! di ieri, mercoledì 22 marzo, che ha visto ospite nel glass il direttore Artistico di Sanremo e il fratello dello showman. Una puntata in famiglia, dunque, che si è aperta con una (magnifica, va detta) gag di preti mai consacrati, con Don Fiorello e Don Fabrizio raggiunti dalle ‘new entry’ Padre Giuseppe e Padre Amedeo, quest’ultimo dal physique du rôle e dall’aplomb clericale davvero invidiabile.

Potrebbe essere un nuovo format fra #ISolitiIgnoti e #VivaRai2 con il prete misterioso, ma è semplicemente quello che succede quando si riunisce un quartetto così 👀@Fiorello @fabriggio @BeppeFiorello La puntata è su @RaiPlay 📲 https://t.co/p18JqLPmoV pic.twitter.com/n9XWDmQsQ9 — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) March 22, 2023

Fiorello ‘fonda’ una nuova tv con Amadeus

Una puntata più sprint del solito, aiutata dalla presenza di amici stretti e parenti di sangue e incentrata sul tema televisivamente più caldo di questa settimana, ovvero il cambio della guardia in Rai e le conseguenti ‘epurazioni‘ (per usare il termine usato da Fiorello) ai danni dei volti tv più ‘vicini’ alla precedente gestione. Se nei giorni scorsi proprio TvBlog ha lanciato l’indiscrezione del ritorno in Rai di Giletti ‘al posto’ di Fabio Fazio (che sembra essere vicino a un trasferimento verso Warner Bros. Discovery come scritto da HIT proprio questa mattina), altre testate hanno azzardato la possibilità che qualcuno voglia ‘fuori’ dai palinsesti delle bandiere del Servizio Pubblico come Antonella Clerici o Amadeus, direttore artistico dei Sanremo più seguiti degli ultimi anni il cui contratto con il Festival scadrà nel 2024 in virtù di un accordo biennale praticamente ‘senza precedenti’ per la Rai.

Insomma, sul clima di epurazioni in Rai Fiorello può costruisci un’intera prima serata da tre ore, figurarsi una puntata di Viva Rai 2. Anzi, Fiorello ci ha già costruito un progetto editoriale:

“Se ci cacciano tutti quanti noi fondiamo un’altra televisione… Teleminkia! Dopo la TeleSogno di Costanzo e Santoro, noi facciamo Teleminkia!”

Un momento destinato a fare la storia della tv.

22 marzo 2023, ore 8.00, diretta tv di #VivaRai2: nasce TeleMinchia. Padri fondatori @Fiorello, @BeppeFiorello, @fabriggio, @maurocasciari e Amadeus.

A domani! Stessa storia, stesso posto, stesso bar: dalle 7.00 con #VivaAsiago10! pic.twitter.com/9nGPDjOSFd — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) March 22, 2023

E arriva anche il logo

Se c’è una cosa che caratterizza il comparto ideazione e scrittura dei programmi di Fiorello questa è la tenacia: se c’è un’idea non si fa cadere nel vuoto, ma si sviluppa fino all’esaurimento. E allora non stupisce che nella puntata di oggi, giovedì 23 marzo, sia comparso anche il logo di Teleminkia, con tanto di visual identity, ovvero quelle mani in una inequivocabile posizione suggerita da una reazione di Ruggero all’ennesima notizia di una truffa perpetrata ai danni di un anziano.

Si fa fatica a credere che la Rai, chiunque la guidi, possa rinunciare a Fiorello – che ha portato oltre un milione di telespettatori su Rai 2 dalle 7.15 alle 8 del mattino – o al direttore dei ‘miracoli’ Amadeus (che se riducesse di almeno di un’ora e mezza le serate di Sanremo si avvicinerebbe alla santità). Nel caso lo facesse, Fiorello e Amadeus hanno già un piano B…

PS. Dalle 8 di mercoledì 22 marzo alle 8 di giovedì 23 marzo non sono arrivati comunicati di protesta da parte di qualsivoglia associazione per il nome della ‘nuova tv’ di Fiorello, ripetuto in un programma molto seguito dai bambini, ma sono arrivate contestazioni per l’imprecazione della Annunziata in un talk politico che difficilmente viene visto dai minori di anni 30. Giusto come considerazione a margine…