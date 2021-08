Che tempo che fa, lo storico talk show condotto dal 2003 da Fabio Fazio, torna anche nella stagione televisiva 2021-2022 sulla rete in cui è nato diciotto anni fa, Rai 3. Al fianco di Fazio ci saranno come sempre Filippa Lagerback, che presenta ogni settimana gli ospiti che si succedono nello studio di via Mecenate, e Luciana Littizzetto, che con la sua ironia racconta alcuni fatti della settimana, più o meno eclatanti.

Che tempo che fa 2021-2022: quando inizia

Il programma di interviste dovrebbe tornare in onda domenica 3 ottobre, dopo i tre appuntamenti della seconda edizione di Ricomincio da Raitre. La collocazione orario sarà la medesima in cui è andato in onda nella scorsa stagione televisiva, ovvero a partire dalle 20:00, dopo il TgR delle 19:30.

Che tempo che fa 2021-2022: cast

A luglio è stato già annunciato un doppio ingresso nel cast di Che tempo che fa: Massimo Lopez e Tullio Solenghi si uniranno, infatti, alla compagnia di giro di Fabio Fazio, a partire dal prossimo autunno. Dovrebbe essere confermata la presenza al Tavolo dell’immancabile Nino Frassica, così come del Mago Forest e di Gigi Marzullo. Resta da capire se torneranno anche Ale e Franz, nonostante l’arrivo nel cast di Lopez e Solenghi, così come per l’editoriale sull’attualità è in attesa di conferme la presenza del giornalista Roberto Saviano, che nella nuova stagione televisiva avrà un programma tutto suo su Rai 3.

Che tempo che fa 2021-2022: puntate

Anche la nuova edizione di Che tempo che fa dovrebbe essere formata da 32 puntate. Considerando che la partenza è prevista per domenica 3 ottobre, l’ultima puntata dovrebbe andare in onda domenica 5 giugno 2022, dato che lo spazio di prima serata di domenica primo maggio dovrebbe essere occupato dal Concertone.

Che tempo che fa 2021-2022: streaming

Che tempo che fa si può seguire in streaming su RaiPlay, dove vengono caricate tutte le puntate andate in onda. Diverse clip delle varie puntate sono disponibili anche sul canale YouTube della Rai.