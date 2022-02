Papa Francesco ospite di Che Tempo Che Fa in onda domenica 6 febbraio 2022 su Rai 3: l’annuncio arriva con uno spot in onda durante la terza serata di Sanremo 2022 è ha dell’incredibile. Per quanto Jorge Bergoglio abbia partecipato a diversi progetti televisivi – l’ultimo Stories of a Generation per Netflix – avere un Papa ospite di un programma tv resta un evento a suo modo eccezionale.

Come dicevamo, non è la prima volta che Papa Francesco concede interviste. E’, da questo punto di vista, il più ‘giornalistico e televisivo’ dei ultimi pontefici. Immaginiamo si tratti di un’intervista registrata al Vaticano, come già successo con altri programmi televisivi.

Uno dei suoi ultimi interventi tv lo ricordiamo per lo Speciale Tg5 “Francesco e gli Invisibili”, andato in onda lo scorso 19 dicembre 2021, il doc Vizi e virtù – Conversazione con Francesco, andato in onda su Nove.

E’ certo un momento storico per la tv di Stato, Ricordiamo la telefonata di Papa Francesco in diretta a UnoMattina nel 2016 per festeggiare i primi 30 anni della trasmissione. Un momento che ricordò la telefonata di Papa Wojtyla a Bruno Vespa per ringraziarlo del suo speciale Porta a Porta per il 20° anniversario del suo Papato, nel 1998.

Con profonda emozione e con immensa gioia, annunciamo che domenica Sua Santità Papa Francesco sarà a @chetempochefa pic.twitter.com/h9IJNzV2hi — Fabio Fazio (@fabfazio) February 3, 2022

E così, mentre Amadeus spera in un saluto di Mattarella, Fazio conquista un’intervista con Papa Francesco. Forse ci vogliono dei sali per Vespa.