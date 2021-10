Stories of a generation con Papa Francesco su Netflix, il teaser

Il teaser della docuserie Stories of a generation con Papa Francesco, dal 25 dicembre 2021 su Netflix per quattro episodi a tema.

Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2021 il primo episodio della docuserie Stories of generation con Papa Francesco protagonista di un racconto a più voci incentrato sulla terza età come risorsa e come tesoro di conoscenze tra tramandare e ricordare. L’amore per la nonna Rosa, il significato di amore nella prospettiva del Cristianesimo, ma anche gli aneddoti di infanzia e le passioni di gioventù, come quella per il tango che condivide con altri protagonisti della prima puntata. E’ il caso questo di Carlos e Cristina Solis, marito e moglie da più di 50 anni, uniti anche dal tango che ballano ancora oggi, in quel di Montevideo. C’è poi la storia di Estela Barnes de Carlotto, fondatrice in Argentina del movimento delle Abuelas de Plaza de Mayo, un gruppo di nonne alla ricerca dei nipoti strappati alle famiglie dai militari che hanno oppresso il Paese per anni: e anche qui il filo della storia e la testimonianza di Papa Francesco, gesuita nell’Argentina dei Generali.

La docuserie Stories of generation, che conta in tutto 4 episodi ciascuno dedicato a un diverso tema, ovvero amore, sogni, lotta, lavoro raccontato da over 70 di estrazioni diverse provenienti dai 5 continenti, sarà disponibile su Netflix dal 25 dicembre 2021.