A Mediaset in gran segreto si sta lavorando ad uno scoop mondiale legato all’atmosfera tipica del Santo Natale. Quello che vedremo domenica 19 dicembre subito dopo l’edizione di prima serata del Tg5 sarà un momento altissimo di riflessione sulle grandi questioni del pianeta, ma anche sui problemi di ogni famiglia e delle fasce sociali più fragili, che proprio durante il periodo delle feste natalizie sono in primo piano. Sarà una importante riflessione sugli emarginati, sui poveri, su chi ha meno e che si trova a vivere la sua quotidianità ai margini della nostra società, da un lato sempre più scintillante e dall’altro sempre più chiusa in un cono d’ombra pericoloso, fatto spesso di indifferenza. Un programma prodotto in collaborazione fra Canale 5 e Tg5 in onda nella prima serata di domenica prossima, 19 dicembre 2021 nel territorio dell’access time. Questo messaggio televisivo assume caratteri di ancora maggiore incisività mediatica perchè viene veicolato proprio da una televisione squisitamente commerciale qual è Canale 5, per uno scoop mondiale che arriverà a bissare quello già avvenuto lo scorso anno con il colloquio con Papa Francesco.

A proposito di questi temi e del Pontefice ricordiamo che lo scorso 14 novembre è stata la giornata mondiale dei poveri e Papa Francesco in visita ad Assisi, patria di San Francesco ha detto cose molto importanti riguardanti una fetta della nostra società che diventa sempre più larga, purtroppo. La vita frenetica di tutti i giorni ha spesso e volentieri lasciato poco spazio nella nostra quotidianità ad un pensiero e magari ad un’azione per i poveri, le persone cioè a cui la vita ha tolto tutto o quasi. Ecco perchè Papa Francesco ha voluto ricordarci come sia importante dare il giusto valore a ciò che abbiamo:

Saperci accontentare di quel poco che abbiamo e dividerlo con gli altri.

A corredo di questa frase il Pontefice ha voluto ricordare un Fioretto di San Francesco :

“Lui e fra Masseo si erano messi in viaggio per raggiungere la Francia, ma non avevano portato con sé provviste. A un certo punto dovettero cominciare a chiedere la carità. Francesco andò da una parte e fra Masseo da un’altra. Ma, come raccontano i Fioretti, Francesco era piccolo di statura e chi non lo conosceva lo riteneva un ‘barbone’; invece fra Masseo ‘era un uomo grande e bello’. Fu così che San Francesco riuscì a stento a raccogliere qualche pezzo di pane raffermo e duro, mentre fra Masseo raccolse dei bei pezzi di pane buono. Quando i due si ritrovarono si sedettero per terra e su una pietra misero quanto avevano raccolto. Vedendo i pezzi di pane raccolti dal frate, Francesco disse: ‘Fra Masseo, noi non siamo degni di questo grande tesoro’. Il frate, meravigliato, rispose: ‘Padre Francesco, come si può parlare di tesoro dove c’è così tanta povertà e mancano anche le cose necessarie?’. Francesco rispose: ‘È proprio questo che io reputo un grande tesoro, perché non c’è nulla, ma quello che abbiamo è donato dalla Provvidenza che ci ha dato questo pane’”.

Papa Francesco ha aggiunto una parola sempre durante la sua visita ad Assisi di un mese fa e quella parola è “resistere” :

“ Cosa vuol dire resistere? Avere la forza di andare avanti nonostante tutto. Resistere non è un’azione passiva, al contrario, richiede il coraggio di intraprendere un nuovo cammino sapendo che porterà frutto. Resistere vuol dire trovare dei motivi per non arrendersi davanti alle difficoltà, sapendo che non le viviamo da soli ma insieme, e che solo insieme le possiamo superare. Resistere ad ogni tentazione di lasciar perdere e cadere nella solitudine o nella tristezza. Resistere a quella poca o grande ricchezza che possiamo avere”

Temi fondamentali del vivere quotidiano che saranno al centro della serata speciale che Canale 5 e Tg5 stanno preparando per domenica prossima 19 dicembre, subito dopo l’edizione di prima serata del Telegiornale della rete ammiraglia del gruppo Mediaset.