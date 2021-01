Esclusiva mondiale domani sera su Canale 5 e stavolta il termine ci sta davvero tutto. Subito dopo l’edizione di prima serata del Telegiornale diretto da Clemente J Mimun, andrà un onda uno Speciale del Tg5 condotto da Cesara Buonamici. Nel corso del programma verrà trasmessa una intervista a Papa Francesco realizzata da Fabio Marchese Ragona, intervista effettuata presso Casa Santa Marta, dove vive il Pontefice.

Nel corso dell’intervista, che avrà una durata di circa 45 minuti, verranno toccati tutti i temi più importanti dei nostri giorni. Si parlerà della pandemia che sta colpendo tutto il mondo, ma anche dei problemi che affliggono l’umanità oggi. Verrà anche affrontato il tema della situazione attuale negli Stati Uniti dopo i gravi fatti dei giorni scorsi a Capitol Hill e a questo proposito il Papa parlerà dei doveri dei leader che si trovano a governare le nazioni del mondo ai nostri tempi.

Nel corso dell’intervista, come detto, si parlerà anche della Pandemia e di conseguenza anche del tema, delicato, che riguarda i vaccini. A questo proposito Papa Francesco ha fatto una dichiarazione che sarà molto importante, ha detto infatti:

E’ un dovere etico per tutti fare il vaccino, io sono già in lista per farlo.

La prossima settimana infatti inizieranno le vaccinazioni in Vaticano. Subito dopo l’intervista a Papa Francesco, la linea passerà allo studio per un dibattito condotto da Cesara Buonamici. TvBlog è in grado di anticipare anche gli ospiti che ne prenderanno parte e che sono in via di definizione in queste ore. Ci sarà un prelato vicino al Santo Padre, una giornalista vaticanista, il direttore di un grande giornale italiano e a sorpresa dovrebbe intervenire il grande regista ed attore romano Carlo Verdone.

Una serata quindi quella di domani sera a Canale 5 tutta dedicata a Papa Francesco, dopo infatti lo Speciale del Tg5 verrà diffuso il film di Daniele Lucchetti “Chiamatemi Francesco, il Papa della gente“. La prevista puntata del varietà “Live non è la D’Urso” dunque domani sera non andrà in onda.