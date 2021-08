Cartabianca è il programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer e in onda in prima serata su Rai 3 dal febbraio 2017. Il programma è scritto dalla stessa conduttrice insieme a Maddalena Bolognini, Stefania Bonavina, Dario Buzzolan, Marco Fattorini, Giada Messetti, Giommaria Monti, con la collaborazione di Tonia Petrillo.

Cartabianca 2021-2022: quando inizia?

La nuova edizione di Cartabianca dovrebbe partire, salvo cambiamenti, martedì 7 settembre: questa è la data annunciata da Bianca Berlinguer al termine dell’ultima puntata andata in onda lo scorso 22 giugno. Anche postando su Instagram nelle scorse settimane una foto della Sardegna, terra a cui è radicata la sua famiglia, la giornalista ha ribadito che tornerà in onda il 7 settembre prossimo.

Cartabianca 2021-2022: quando va in onda?

Il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda, come avvenuto nelle scorse edizioni, tutti i martedì sera, in prima serata su Rai 3.

Cartabianca 2021-2022: puntate

Le puntate totali della trasmissione dovrebbero essere anche in questa nuova edizione quaranta. Ad eccezione della stagione televisiva 2019/2020, dove per seguire gli sviluppi della pandemia il programma si è allungato fino al 21 luglio, negli ultimi tre anni l’annata di Cartabianca si è sempre conclusa con quaranta puntate. L’ultima puntata, dunque, dovrebbe andare in onda il 21 giugno 2022 o il martedì successivo.

Cartabianca 2021-2022: opinionisti

In seguito a un’interrogazione parlamentare dello scorso febbraio portata avanti dall’onorevole Michele Anzaldi, è emerso che nella scorsa edizione erano solo due le figure sotto contratto come opinionisti per Cartabianca: il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, le cui ospitate sono state per un breve periodo sospese, e il filosofo e docente presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano Massimo Cacciari. Riccardo Puglisi, attualmente fra gli esperti chiamati da Mario Draghi a Palazzo Chigi, sempre lo scorso febbraio fornì una classifica degli ospiti più presenti dal settembre 2018 nel talk di Bianca Berlinguer (dati elaborati da Tommaso Anastasia). Fra questi Maurizio Belpietro, direttore del quotidiano La Verità e del settimanale Panorama, Paolo Mieli, editorialista del Corriere della Sera, l’infettivologo Massimo Galli e l’imprenditore Oscar Farinetti, tutti e quattro spesso presenti anche nel corso dell’ultima annata.

Cartabianca 2021-2022: ci sarà Mauro Corona?

La conduttrice, dopo l’allontanamento di Mauro Corona dalla trasmissione, ha più volte espresso il desiderio di tornare ad avere in collegamento lo scrittore, che nel frattempo si è accasato nel programma di Paolo Del Debbio su Rete 4. A sua volta però anche Corona non ha negato il desiderio di tornare su Rai 3 con la Berlinguer, tant’è che nell’ultima puntata di Dritto e rovescio non è stato in grado di assicurare la sua presenza nella prossima stagione al padrone di casa. Riuscirà Bianca Berlinguer a vincere la resistenza del direttore di Rai 3 Franco Di Mare e a riportare nella propria trasmissione da settembre Mauro Corona?

Cartabianca: studio

La trasmissione condotta da Bianca Berlinguer va in onda dallo studio 4 del centro di produzione di Saxa Rubra: nell’ultima edizione solo alcune puntate del mese di dicembre e gennaio sono andate in onda dallo studio 10. In vista della partenza della nuova stagione televisiva è attesa una nuova scenografia per il programma: quella attuale era firmata da Carlo Canè.

Cartabianca: streaming ultima puntata

Se vuoi guardare in diretta streaming l’ultima puntata o recuperarla successivamente o rivedere le puntate precedenti puoi farlo collegandoti a Raiplay.