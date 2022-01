Quirinale 2022: i vip votati alla Presidenza della Repubblica

Qualche minuto fa, si è concluso il primo spoglio per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Come accaduto sette anni fa, anche alcuni personaggi famosi (nel 2015 capitò, tra gli altri, a Valeria Marini, Giancarlo Magalli e Rocco Siffredi) sono entrati a far parte della rosa dei candidati ad occupare la poltrona del Quirinale.

Al primo scrutinio (dove prevalgono le schede bianche), nel 2022, troviamo dei nomi eccellenti che, fuori dal cerchio della politica, potrebbe sicuramente ambire a ricoprire un incarico assai prestigioso. Tra questi, Amedeo Sebastiani in arte Amadeus. Il presentatore de ‘I Soliti Ignoti’ e del ‘Festival di Sanremo’ ha ricevuto molti consensi. Così come il gran cerimoniere di ‘Porta a Porta’, Bruno Vespa. Nel segreto delle urne, sono stati tirati ‘fuori dal cilindro’ i nomi del padrone di casa del ‘Grande Fratello Vip’, Alfonso Signorini, gli scrittori Fulvio Abbate e Mauro Corona (ospite fisso di ‘Cartabianca’ su Rai3), del conduttore de ‘La Zanzara’, Giuseppe Cruciani, del giornalista Claudio Sabelli Fioretti e di Alberto Angela.

E’ uscito, a sorpresa, anche il nome dell’ex senatore Antonio Razzi, star dei social ed ex concorrente di ‘Ballando con le stelle’.

Citato anche Alessandro Siani che, formalmente, non potrebbe aspirare a diventare il successore di Sergio Mattarella perché, al momento, non ha compiuto ancora i 50 anni d’età. Stesso destino per Francesco Totti. L’ex capitano della Roma e marito di Ilary Blasi, con i suoi 45 anni, dovrà attendere la fine del settennato del nuovo Presidente per proporre la propria candidatura.