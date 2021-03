Salta per la puntata in onda questa sera, martedì 30 marzo, la partecipazione di Andrea Scanzi all’interno di Cartabianca. La decisione sarebbe stata presa proprio poche ore prima della diretta, come raccontato da Bianca Berlinguer, che, prima di aprire il talk che avrebbe dovuto vedere fra i protagonisti, insieme a Pierluigi Bersani e Maurizio Belpietro, anche il giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha voluto spiegare le ragioni di tale scelta:

A questo talk di Cartabianca avrebbe dovuto partecipare anche Andrea Scanzi, invitato da me in trasmissione. Sapete che è stato al centro di molte polemiche perché accusato di aver saltato la fila del vaccino, che ha ottenuto il via libera e l’autorizzazione della propria Asl di riferimento […]. L’avevo invitato anche in questa puntata di Cartabianca: sapete che è stato tutto l’anno con noi… Però qualche ora fa, in isolamento, qui a casa mia, ho appreso dalle agenzie – non ne sapevo niente – che la Rai avrebbe investito il Comitato Etico di questa scelta, della scelta di vedere se Scanzi doveva essere confermato o no nella trasmissione di Cartabianca. A questo punto, per scelta mia ho deciso di sospendere la sua partecipazione – tra l’altro ne ho parlato anche con lui, di sospendere la sua partecipazione a Cartabianca per questa puntata -, ma io spero di riaverlo con noi presto.

Andrea Scanzi, in serata, in una diretta Facebook , pensata per lanciare l’uscita del suo nuovo libro, aveva dichiarato la volontà di tornare ad essere quotidianamente attivo sul social network, attraverso delle dirette, sacrificando piuttosto la televisione:

Delle due magari andrò un po’ meno in televisione, dove continuerò ad andare, al di là di certi deliri che si leggono in questi giorni.

Quando avverrà quindi il ritorno in televisione di Scanzi nelle vesti di opinionista? Il giornalista tornerà intanto certamente in tv domani sera con Accordi&Disaccordi sul Nove.