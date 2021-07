Paolo Del Debbio prenota Mauro Corona anche per la prossima stagione televisiva, ma lo scrittore tentenna. “Oh, ascolta Mauro, guardami bene negli occhi, a settembre ti voglio ritrovare qui eh”, avvisa il conduttore nel corso dell’ultima puntata di Dritto e rovescio.

Quella di Del Debbio è una sorta di opzione per l’anno a venire, nella speranza di riavere Corona come ospite fisso al giovedì sera. Una collaborazione nata nei mesi scorsi dopo che a settembre l’alpinista era stato epurato da Cartabianca e dalla Rai all’indomani della lite in diretta con Bianca Berlinguer.

Quest’ultima aveva più volte evidenziato come la cacciata di Corona non fosse dipesa da lei bensì dal direttore di Rai3 Franco Di Mare.

Che l’obiettivo (e la speranza) dello scultore sia quello di tornare a Cartabianca lo testimoniano le sue parole attendiste: “Paolo, vieni su che ne parliamo. Domani incontro Bianchina a Vicenza, vediamo che dice”.

Del Debbio però non molla la presa: “No, no. Me lo dici ora, sennò finisco la trasmissione, prendo la macchina e vengo a Erto. Vedi chi ti pare, alla Bianchina devi preferire il Bianchino, che sono io. Io a settembre ti aspetto, non fare il bischero”.

A maggio la Berlinguer era apparsa proprio a Dritto e rovescio in un videomessaggio scherzoso rivolto allo stesso Corona: “Mi hai tradito, però ti perdono, intanto perché il tradimento è stato una causa di forza maggiore, non dovuto alla tua volontà né alla mia, e poi perché comunque vai da un giornalista che con noi di Cartabianca è stato sempre gentile e disponibile. Ma tanto, come mi dici tu spesso al telefono, prima o poi io e te torneremo insieme”.

La sensazione diffusa è che Corona, in fine dei conti, non aspetti altro.